Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Scholz/Ostwahlen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Scholz/Ostwahlen:

"Die Seelenruhe des Kanzlers hätte man gerne. Er betrachte sich nicht als "Übergangskanzler", lässt Olaf Scholz den Wählern ungerührt ausrichten, nachdem ihn ausgerechnet die grünen Koalitionspartner öffentlich angezählt haben. Von Einsicht, gar Selbstkritik keine Spur. Doch kommt es in Demokratien nicht darauf an, wie Amtsträger sich selbst sehen. Die Entscheidungen trifft der Souverän, in diesem Fall die Wähler in Sachsen und Thüringen. Dort steht in wenigen Tagen die Bilanz des Kanzlers zur Abstimmung. Das Ergebnis verspricht eine Abrechnung, die das Land in seinen Grundfesten erschüttern dürfte, weil es Links- und Rechtspopulisten laut jüngsten Umfragen erstmals in die Nähe gemeinsamer Regierungsmehrheiten führen wird. Nur wenn der Übergangskanzler und die Ampel zur Seite treten, wird eine neue Regierung die Chance haben, den Siegeszug von AfD und BSW mit ihren gefährlichen Ideen aufzuhalten."/yyzz/DP/ngu