WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. September 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 3. September 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 21. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 AUT: Raiffeisen International, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 14:00 CHE: Alcon, Conference Call zu den Q2-Zahlen 22:05 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen USA: Snowflake, Q2-Zahlen USA: Target, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 7/24 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 8/24 10:00 POL: Industrieproduktion 7/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 7/24 11:00 EUR: Arbeitskostenindex Q2/24 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokolle 30./31.7.24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk Verbraucherorganisation Foodwatch zu Marktstudie «So süß sind Kindergetränke» 11:00 DEU: Vor-Pk zur Messe Caravan Salon (30.8.-8.9.) mit Branchen-Infos 12:00 DEU: Ende der Urabstimmungen bei den Gewerkschaften VC und Ufo zu möglichen Arbeitskämpfen bei Lufthansa-Tochter Discover DEU: Eröffnung der Computer- und Videospielmesse Gamescom, Köln Fach- und Publikumsmesse für interaktive Unterhaltungselektronik, vor allem Video- und Computerspiele. Außerdem wird der «gamescom award» in sieben Kategorien vergeben. + 16.30 Rundgang mit Ministerpräsident Hendrik Wüst + 20.00 Eröffnung durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) DEU: Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Republik Moldau + Gespräch mit Präsidentin Maia Sandu + Gespräch mit Ministerpräsident Dorin Recean ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 22. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Kudelski, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen (10.30 h Call) 07:30 DEU: CTS Eventim, Halbjahreszahlen 07:30 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Branicks, Hauptversammlung DEU: Grenke, Teilnahme Hamburger Investorentage (HIT) DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen USA: Intuit, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 8/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 7/24 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/24 (endgültig) 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Verbrauchervertrauen 8/24 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/24 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 13:30 EUR: EZB-Sitzungsprotokoll 18.7.24 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: CFNA-Index 7/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/24 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/24 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundeswirtschaftsminister Habeck unterwegs in NRW + 12.20 Kreuztal: Unternehmensbesuch beim Oberflächenvereidler Coatinc Siegen GmbH, Hüttenstr. 45 + 14.45 Siegen: Quantencomputer-Pionier eleQtron USA: Jackson-Hole-Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen, Jackson Hole ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 23. AUGUST TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/24 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 6/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 8/24 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/24 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 7/24 SONSTIGE TERMINE 18:30 DEU: «Weniger Zettel, mehr Wirtschaft! Bürokratieabbau als Konjunkturprogramm» Diskussion u.a. mit Bundesjustizminister Marco Buschmann sowie dem Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW, Johannes Pöttering, Gelsenkirchen USA: Fortsetzung Jackson-Hole-Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen, Jackson Hole 16:00 Rede Fed-Chef Jerome Powell ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 26. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 6/24 (endgültig) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 7/24 08:30 CHE: BFS: Beschäftigungsbarometer Q2/24 09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/24 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/24 10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/24 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/24 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 8/24 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/24 SONSTIGE TERMINE 20:15 DEU: MDR-Sendung «Fakt ist!» mit den Spitzenkandidaten der Parteien Es sprechen u.a. Madeleine Henfling (Grüne), Björn Höcke (AfD), Thomas Kemmerich (FDP), Georg Maier (SPD), Bodo Ramelow (Linke), Mario Voigt (CDU) und Katja Wolf (BSW). HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP, Jahreszahlen (detailliert) 07:15 DEU: Branicks, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Ostdeutscher Sparkassenverband, Pk Halbjahreszahlen, Berlin 10:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: BIP Q2/4 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum Q2/24 08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/24 08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/24 08:30 CHE: BFS Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2023 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 6/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/24 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Deutsches Städteforum und Konferenz Tourismus 2024 des Deutschen Tourismusverbands und des Deutschen Städtetags, Weimar ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen 09:00 DNK: Lego, Halbjahreszahlen, Billund 09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert) 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen 17:45 DEU: Deutsche Bank, 2024 Technology Conference u.a. mit Micron Technology, Microsoft, AMD, Aixtron bis 29.8.24 22:00 USA: Nvidia, Q2-Zahlen 22:00 USA: HP Inc., Q3-Zahlen 22:05 USA: Salesforce, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Foot Locker, Q2-Zahlen USA: Autodesk, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 7/24 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/24 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/24 10:00 CHE: UBS-Umfrage Erwartungen 8/24 10:00 DEU: Geldmenge M3 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Deutschen Möbelindustrie, Köln ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Schott Pharma, Q3-Zahlen 07:00 LUX: Adler Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen und Q2 Trading Update 07:30 DEU: Mister Spex, Halbjahreszahlen 09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung 10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen 10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) - Forschungspressekonferenz, Frankfurt/M. 22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen DEU: Birkenstock , Q3-Zahlen FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen USA: Best Buy, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 7/24 07:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 8/24 08:00 SWE: BIP Q2/24 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/24 09:00 ESP: Verbrauchervertrauen 8/24 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/24 10:00 POL: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/24 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/24 (vorläufig) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Gemeinsame Pk von Deutsche Bahn und Deutsche Telekom zu Bilanz der Zusammenarbeit für besseren Mobilfunk im Zug mit Dr. Richard Lutz und Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzende der DB und der Deutschen Telekom, Berlin 11:00 DEU: Auftakt-Pk vor der Internationalen Funkausstellung IFA, Berlin BEL: Voraussichtlich informelles EU-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Brüssel BEL: Voraussichtlich informelles EU-Verteidigungsministertreffen (erster Tag), Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 30. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen 09:00 DEU: PVA Tepla, Hauptversammlung 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 7/24 TERMINE KONJUNKTUR BGR: Zentralbank, Zinsentscheid DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/24 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/24 01:50 JPN: Industrieproduktion 7/24 (vorläufig) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 07:00 FIN: BIP Q2/24 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/24 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/24 08:45 FRA: Konsumausgaben 7/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 CZS: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/24 09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/24 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/24 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 7/24 10:00 POL. Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/24 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/24 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 7/24 11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 7/24 12:00 PRT: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 12:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/24 12:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/24 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/24 15:45 USA: MNI Chicago PMI 8/4 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/24 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Portugal ---------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 31. AUGUST TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 NOR: Schibsted, außerordentliche Hauptversammlung DEU: Rheinmetall, Bank of America Virtual Industrials Back to School Conference, New York DEU: Heidelberg Materials, SdK Anleger Forum TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q2/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 7/24 08:30 CHE: BFS: Schätzung Nominallohnentwicklung 2023 (2. Schätzung) 08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 6/24 09:15 ESP: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 8/24 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 8/24 09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Erzeugerpreise 7/24 SONSTIGE TERMINE HUN: Informelles Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Commerzbank und Oddo BHF Corporate Conference in Frankfurt/M. u.a. mit Qiagen, Evotec, Freenet, Bechtle, Kontron, Hannover Rück, Hornbach, Evonik, Siemens Healthhineers, Aixtron, FMC, Fresenius, Deutsche Börse, LEG Immobilien, Sartorius, Grenke, Lanxess, Adidas, Bilfinger, Deutsche Telekom, K+S, Ceconomy DNK: Vestas, GS Utilities Virtual IR Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 ROU: Erzeugerpreise 7/24 08:30 HUN: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2024 09:00 TUR: Verbraucherpreise 8/24 09:00 CHE: Seco: BIP Q2/24 09:00 ESP: Arbeislosenzahlen 8/24 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 7/24 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn Messe für maritime Wirtschaft «SSM 2024», Hamburg 08:30 DEU: Frühstück Bund der Steuerzahler zu «Stabilität und Nachhaltigkeit durch mehr Soziale Marktwirtschaft», Berlin U.a. mit Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler Deutschlands 10:00 DEU: Pressefrühstück des Gütezeichen-Instituts RAL im Vorfeld des 100-jährigen Bestehens 2025, Bonn 11:00 DEU: Beginn der Hauptverhandlung gegen Ex-Volkswagenchef Martin Winterkorn, Braunschweig 12:00 DEU: Berenberg, Pressegespräch zu Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in Deutschland, Europa und den USA mit Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg, Frankfurt NAM: Globaler Grüner Wasserstoff-Gipfel in Afrika, Windhuk ----------------------------------------------------------------------------------------

