9,7 Prozent mehr Lohn in Ost-Milchindustrie

BERLIN (dpa-AFX) - Die Tarifbeschäftigten in der ostdeutschen Milchindustrie erhalten nach Angaben der Gewerkschaft NGG insgesamt 9,7 Prozent mehr Lohn. Außerdem habe sich die Gewerkschaft mit dem Milchindustrieverband auf eine Sonderzahlung in Höhe von 1.100 Euro geeinigt, teilte die NGG mit.

"Im September erhalten alle Tarifbeschäftigten 500 Euro netto, im Oktober sind es 600 Euro netto." Auszubildende erhielten jeweils die Hälfte. Die Löhne und Ausbildungsvergütungen steigen dann zum 1. November 2024 um 5 Prozent. Weitere 3,2 Prozent folgen zum 1. September 2025, wie es hieß.

Knapp 8.000 Menschen in Ost-Milchindustrie

Zudem steige der Arbeitgeberbeitrag zur betrieblichen Altersvorsorge um 100 Euro. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten, wie es hieß. Die Gewerkschaft bezeichnete den Tarifabschluss als "respektabel".

In der deutschen Milchindustrie sind der NGG zufolge rund 43.000 Menschen beschäftigt, davon knapp 8.000 in Ostdeutschland. Das Tarifgebiet der Milchwirtschaft Ost umfasse elf Molkereien und Käsereien mit rund 2.400 Beschäftigten. Davon befänden sich sechs in Mecklenburg-Vorpommern, vier in Sachsen-Anhalt und eine in Thüringen. Zahlreiche andere Betriebe orientierten sich am Tarifvertrag./ili/DP/ngu