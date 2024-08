Aktien Europa Schluss: Kaum verändert - Schweiz etwas höher

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Donnerstag überwiegend auf dem Vortagsniveau aus dem Handel gegangen. Der EuroStoxx 50 mit den großen Unternehmen des Euro-Währungsgebiets schloss 0,01 Prozent tiefer bei 4.885,00 Punkten. Außerhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 um 0,06 Prozent auf 8.288,00 Punkte zu. Der schweizerische Leitindex SMI gewann 0,45 Prozent auf 12.305,45 Zähler.

Die Hoffnungen richteten sich auf das anstehende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in den USA. "Bereitet Fed-Chef Powell nun den Boden für eine vielleicht auch größere Zinssenkung im September, blieben die Börsenampeln auf grün und nach der Schrecksekunde im August spräche nicht viel gegen einen positiven Herbst an der Börse", sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Im Euroraum hellte sich die Unternehmensstimmung im August überraschend auf. Der Indikator hält sich damit über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was unverändert auf eine leichte Expansion der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet./edh/he