Devisen: Euro zum US-Dollar kaum bewegt - Einkaufsmanagerindizes im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag stabil präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte am Vormittag bei 1,1149 US-Dollar und damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1116 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte hatte der Euro an seine jüngsten Gewinne angeknüpft und bei 1,1174 Dollar den höchsten Stand seit Juli erreicht. Der Eurokurs profitiert von der Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed, nachdem dort zuletzt Konjunkturdaten enttäuscht hatten.

Am Donnerstag warten die Anleger weiter auf die Rede des US-Notenbankchefs am Freitag. Jerome Powell wird sich im Rahmen der internationalen Notenbank-Tagung im amerikanischen Jackson Hole zur Geldpolitik äußern.

Insofern sei insgesamt das Bild an den Finanzmärkten von relativer Ruhe geprägt, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Mit Interesse würden wohl die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Frankreich, Deutschland und die Eurozone verfolgt, wobei die Fachleute nicht mit einem starken Einfluss auf die Zinserwartungen rechnen. Letztlich sei eine Senkung des EZB-Leitzinsniveaus um 0,25 Prozentpunkte im September bereits vollständig in den Kursen am Devisenmarkt berücksichtigt./la/jha/