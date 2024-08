Harris' Vize Walz: Kandidatur ist 'Ehre meines Lebens'

CHICAGO (dpa-AFX) - Die Kandidatur für das Amt des US-Vizepräsidenten ist nach Aussage des Demokraten Tim Walz die Ehre seines Lebens. Das sagte der Gouverneur des US-Bundesstaats Minnesota auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago bei der feierlichen Annahme seiner Nominierung. Walz tritt bei der Wahl am 5. November als Vize von Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris an. "Es ist die Ehre meines Lebens, die Nominierung für das Amt des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten anzunehmen", sagte der 60-Jährige zu Beginn seiner rund 15-minütigen Rede.

Zum Abschluss des Parteitags wird in der deutschen Nacht zu Freitag Vizepräsidentin Harris (59) sprechen. Sie hatte den vorher landesweit eher weniger bekannten Walz erst Anfang August als ihren Vizekandidaten ausgewählt.

Harris tritt gegen den Republikaner Donald Trump (78) an, der bereits von 2017 bis 2021 Präsident war. Der demokratische Amtsinhaber im Weißen Haus, Joe Biden (81), kandidiert nicht erneut./jbz/DP/jha