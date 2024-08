Pressestimme: 'Südkurier' zu Zuckersteuer

KONSTANZ (dpa-AFX) "Südkurier" zu Zuckersteuer:

"Fettleibigkeit und Übergewicht sind weltweit auf dem Vormarsch. In Deutschland kämpft fast jeder Fünfte mit Adipositas. Übergewichtig sind viel mehr. Gerade bei Jugendlichen gehen die Zahlen steil nach oben. Die Überpfunde haben laut Weltgesundheitsorganisation WHO "epidemische Ausmaße" erreicht. Und was macht Deutschland? Es findet seit Jahrzehnten immer noch keine Antwort auf die süße Attacke, die die Nahrungsmittelindustrie gegen die Volksgesundheit reitet. Pläne von Ernährungsminister Cem Özdemir für ein Werbeverbot ungesunder Lebensmittel für Kinder scheitern derzeit am Koalitionspartner FDP. Warum nur? Niemand ist für noch mehr Bürokratie und Regeln. Was aber, wenn es die richtigen sind? Tatsächlich wäre ein umfassendes Werbeverbot die passende Antwort auf die Zuckerseuche. Sie wäre viel wirksamer als eine Besteuerung. Diese würden die Hersteller einfach wegverdauen. Ohne Werbung aber wären die Zuckerbomben aus den Augen - und damit aus dem Sinn."/yyzz/DP/he