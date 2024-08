Deutsche Anleihen steigen nach Rede des US-Notenbankchefs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag nach Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte im Nachmittagshandel um 0,23 Prozent auf 134,54 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,22 Prozent.

Die Renditen von Staatsanleihen wurden von Aussagen des Fed-Präsidenten belastet. Powell hatte in einer Rede beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole deutlich gemacht, dass der Zeitpunkt für sinkende Zinsen gekommen sei. Es sei an der Zeit, die Geldpolitik neu auszurichten.

"Die Spatzen pfiffen es spätestens seit dem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht für Juli von den Dächern: Die US-Notenbank wird am 18. September die Leitzinswende einleiten", kommentierte Experte Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg die Aussagen. "Ob Fed-Chef Powell zu einem maßvollen Vorgehen neigt, was eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte bedeutet, oder eine entschlossenere Lockerung um 0,50 Prozentpunkte bevorzugt, bleibt einstweilen offen", sagte Völker./jkr/he