Pressestimme: 'Südkurier' zu BSW im Osten

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu BSW im Osten:

"Irgendwann dürfte auch den Menschen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg der Widerspruch auffallen. Völlig zu Recht weisen CDU und SPD darauf hin, dass Sahra Wagenknecht aus dem Westen heraus ihren Wahlkämpfern im Osten diktieren will, unter welchen Umständen sie landespolitische Bündnisse eingehen dürfen. Dass der wichtigste Kritikpunkt dabei ihre ausgesprochen russlandfreundliche Haltung ist, offenbart ganz nebenbei, wie wenig sich die BSW-Parteichefin um die tatsächlichen Belange vor Ort schert. Statt sich mit Nahverkehr, Abwanderung oder regionaler Wirtschaftspolitik auseinanderzusetzen, gibt sich Wagenknecht als vermeintliche Friedensbringerin und redet Kremlchef Putin nach dem Mund. Das mag das BSW in die Landtage tragen, die Probleme in den oft ausgebluteten Regionen im Osten werden deshalb aber nicht kleiner. Für jene Menschen dort, die ihr jetzt ihre Stimme geben, wird Sahra Wagenknecht absehbar bloß eines sein: die nächste Enttäuschung."/yyzz/DP/he