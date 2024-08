ROUNDUP 3: Tote nach israelischen Angriffen im Libanon

(neu: Armeengaben im 3. und 4. Absatz aktualisiert)

BEIRUT (dpa-AFX) - Bei erneuten israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. In Aita al-Dschabal im Süden wurden ein siebenjähriges Kind und ein weiterer Mensch getötet, wie das Gesundheitsministerium in Beirut berichtete. Das israelische Militär gab an, dort einen "bedeutenden Hisbollah-Terroristen" getötet zu haben.

Bei einem anderen Angriff auf den Ort Tayr Harfa unweit der israelischen Grenze im Süden des Libanons wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums außerdem drei Personen getötet. Laut libanesischen Sicherheitskreisen handelte es sich dabei um Kämpfer der Hisbollah. Die Schiitenmiliz erklärte drei ihrer Kämpfer für tot. Für gewöhnlich führt die Hisbollah nicht weiter aus, wann, wo und wie ihre Mitglieder ums Leben kommen.

Das israelische Militär teilte mit, eine "Terrorzelle" in Tayr Harfa angegriffen und "eliminiert" zu haben. Diese habe Geschosse auf israelisches Territorium abgefeuert, hieß es. Die Armee habe darüber hinaus mit Artillerie auf die Gegend um Schebaa im Libanon gefeuert. Bei weiteren Angriffen in den libanesischen Orten Mais al-Dschabal, Aitaroun und Tyros wurden nach Armeeangaben weitere Hisbollah-Kämpfer getötet. Die Hisbollah erklärte, Militärstandorte der israelischen Armee im Grenzgebiet angegriffen zu haben.

Israels Militär registrierte eigenen Angaben zufolge rund 40 Geschosse, die aus dem Libanon abgefeuert wurden und auf israelisches Gebiet drangen. Einige seien abgefangen worden, andere auf offenem Gelände gelandet. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Israelischen Medien zufolge brachen durch Einschläge Feuer in der Nähe der nordisraelischen Stadt Safed aus.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen kommt es täglich zu militärischen Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah-Miliz im Libanon sowie anderen Gruppierungen im Grenzgebiet zwischen den Ländern. Auf beiden Seiten gab es Tote - die meisten von ihnen waren Mitglieder der Hisbollah./arj/DP/he