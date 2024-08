Kreise: Festnahme im Fall Solingen - Mann soll nicht der Täter sein

SOLINGEN (dpa-AFX) - Im Fall der tödlichen Messerattacke in Solingen ist nach dpa-Informationen ein Mann festgenommen worden, bei dem es sich nach ersten Ermittlungen allerdings nicht um den Täter handeln soll. Nach weiteren dpa-Informationen soll die Beschreibung des Täters durch Zeugen vor Ort nicht mit dem Festgenommenen übereinstimmen. Der Mann sei am frühen Samstagmorgen festgenommen worden und sitze in Gewahrsam, hieß es aus Polizeikreisen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Bei dem Angriff am Freitagabend waren nach Polizeiangaben drei Menschen getötet und acht verletzt worden. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen stufte die Tat wegen des zielgerichteten Vorgehens des Täters als Anschlag ein./amr/DP/mis