GNW-Adhoc: KFSHRC setzt neue globale Standards in der digitalen Weiterbildung im Gesundheitsbereich

RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 25, 2024 -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) setzt innovative Technologien ein, um die medizinische Aus- und Weiterbildung zu verbessern, und führt bahnbrechende Initiativen wie den Smart On-Call Room und die Virtual Science Library ein. Der Smart On-Call Room, der von STID Mobile ID betrieben wird, hat Echtzeit- Zugriff auf wichtige Informationen, einschließlich Patientenakten und klinischer Leitlinien. Durch die Optimierung der Bereitschaftsdienste werden die Reaktionszeiten erheblich verkürzt und die Qualität der Versorgung verbessert. Das KFSHRC hat über seine Abteilung für Informationstechnologie im Gesundheitswesen die ?Virtual Science Library" entwickelt. Diese umfassende digitale Plattform bietet sofortigen Zugang zu den neuesten medizinischen Forschungsergebnissen, Fachzeitschriften und Lehrmaterialien und schafft so eine interaktive Lernumgebung. Diese Initiative stattet die Mitarbeiter mit dem Wissen aus, um sich in der sich schnell entwickelnden Gesundheitslandschaft zurechtzufinden. Die fortgeschrittenen simulationsbasierten Schulungsprogramme des KFSHRC verbessern die Kompetenz und Einsatzbereitschaft der medizinischen Auszubildenden weiter und bereiten sie darauf vor, reale Szenarien selbstbewusst zu bewältigen. Die Integration dieser Technologien in die alltäglichen Abläufe am KFSHRC spiegelt den zukunftsorientierten Ansatz der Einrichtung und ihr Engagement wider, die Digitalisierung zur Verbesserung der Bildungserfahrung zu nutzen. Das KFSHRC stellt sicher, dass seine Bildungsinfrastruktur an der Spitze des technologischen Fortschritts in der medizinischen Ausbildung bleibt, und bereitet die nächste Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen darauf vor, in einer zunehmend digitalen und vernetzten Welt hervorragende Leistungen zu erbringen. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit globalen Trends in der medizinischen Ausbildung, die den Schwerpunkt auf Innovation, digitale Transformation und globale Zusammenarbeit legen. Als Goldsponsor der AMEE 2024, der Leitveranstaltung der Internationalen Vereinigung für die Ausbildung in Gesundheitsberufen, bekräftigt das KFSHRC sein Engagement für die Gestaltung der Zukunft der Ausbildung im Gesundheitswesen. Es ist bemerkenswert, dass das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und Nordafrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt belegt hat und laut dem Brand Finance Ranking 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke in Saudi-Arabien und im Nahen Osten anerkannt ist. Außerdem wurde es im selben Jahr vom Magazin Newsweek unter die 250 besten Krankenhäuser der Welt gewählt.