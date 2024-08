Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet nach Erholungsjagd mit kleinem Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach fast dreiwöchiger Erholungsjagd hat sich am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn zunächst wenig getan. Der Dax verlor am Montag in den ersten Handelsminuten rund 0,3 Prozent auf 18.583 Punkte. Der MDax kam 0,1 Prozent zurück auf 25.169 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab 0,2 Prozent nach. Nach dem Kurseinbruch Anfang August hatte sich der Dax zuletzt wieder um fast zehn Prozent erholt. Aus charttechnischer Sicht kehrte er damit genau an seinen Korrekturtrend aus dem Rekordhoch Mitte Mai und dem Zwischenhoch Mitte Juli zurück.

"Die große Frage auf dem Parkett lautet jetzt: Wie geht es nach der exzellenten vergangenen Woche weiter?", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Auf der Zinsseite sei mittlerweile sicherlich das für die Börsen bestmögliche Szenario eingepreist, und auf der Unternehmensseite würden bis zur nächsten Berichtssaison wohl keine großen Impulse kommen. "Es dürfte für die Börsen also schwierig werden, die jetzt für weiter steigende Kurse dringend benötigten Impulse zu finden." Vergleichsweise geringe Handelsumsätze auf dem Weg nach oben sprächen ohnehin für gewisses Misstrauen der Anleger./ag/zb