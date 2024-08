Betriebsversammlung auf der Neptun Werft

ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Geschäftsführung der Meyer Gruppe wird an diesem Montag (13.00 Uhr) zu einer Betriebsversammlung der Rostocker Neptun Werft erwartet. Dort will sie die Belegschaft über die derzeitige Lage und die Zukunftsperspektiven der Meyer Werft informieren, die sich in einer existenziellen Krise befindet, nachdem ihr beim Schiffbau die Energie- und Rohstoffkosten davongelaufen sind. Die Neptun Werft ist Teil der Meyer Gruppe.

An der Versammlung wollen mehrere hundert Beschäftigte teilnehmen. Erwartet wird der Chef der Meyer Gruppe, Bernd Eikens, der künftige Leiter der Neptun-Werft, Stephan Schmees, sowie MV-Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte (SPD).

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte der Meyer Werft vorige Woche in Papenburg die Unterstützung des Bundes zugesagt. Im Gespräch ist, dass sich der Bund und das Land Niedersachsen befristet an der Werft beteiligen. Für MV steht ein finanzielles Engagement bei der Meyer Gruppe nicht zur Diskussion./hr/DP/zb