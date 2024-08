Hunderte Migranten wollen in spanische Exklave Ceuta schwimmen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Madrid (Reuters) - Hunderte Migranten haben an der marokkanischen Küste den dichten Nebel am Sonntag und Montagmorgen genutzt, um schwimmend in die spanische Exklave Ceuta zu gelangen.

In den vergangenen 24 Stunden seien aber viele im Wasser und am Strand von Tarajal an der Südgrenze der Exklave abgefangen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Vertreterin der spanischen Regierung in Ceuta, Cristina Pérez, sagte, die Polizei habe seit Donnerstag rund 700 Migranten am Tag abgefangen. Höhepunkt sei der Sonntagabend gewesen, als rund 1500 versucht hätten, nach Ceuta zu kommen.

"Wir haben das mit Marokko gemeistert", sagte der Polizeisprecher. Menschen, die die Grenze zur Hafenstadt überquerten, würden ausnahmslos festgenommen und nach Marokko zurückgeschickt - es sei denn, sie seien minderjährig oder Asylsuchende.

Die beiden Exklaven Spaniens an der marokkanischen Mittelmeerküste, Ceuta und Melilla, sind die einzigen EU-Landgrenzen mit Afrika. Immer wieder versuchen Migranten, von dort in die Union zu gelangen. Dabei starben vor zwei Jahren 23 Menschen.

(Bericht von Inti Landauro, geschrieben von Anneli Palmen und Hans Busemann, redigiert von Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)