IRW-News: Staige One AG : Staige One AG: Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet

Altaktionäre mit hohem Überbezug

Mittelzufluss von ca. 1,2 Mio. Euro für Expansion

23.04.2024 - Die Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin) kann ein sehr erfreuliches Ergebnis der aktuellen Kapitalerhöhung vermelden.

Die Aktionäre konnten bis zum 22.04.2024 im Verhältnis 8:1 neue Aktien zum Preis von je 2,00 Euro beziehen. Das Angebot an neuen Aktien wurde durch die Ausübung der Bezugsrechte und den hohen Überbezug der Altaktionäre deutlich überzeichnet.

Jan Taube, Vorstand der Staige One AG: "Wir sind hocherfreut über den starken Zuspruch, den die Gesellschaft von ihren Aktionären erhalten hat. Das durch die hohe Überzeichnung zum Ausdruck gebrachte Vertrauen ehrt uns und ist zugleich auch Ansporn, den zuletzt vermeldeten Vertragsabschlüssen weitere folgen zu lassen. Mein Dank gilt neben den Investoren auch dem ganzen Team, das diese Kapitalmaßnahme hoch professionell in kurzer Zeit umgesetzt hat, insbesondere der SMC Small & Mid Cap Investmentbank AG und unserer Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons."

Der Staige One AG fließen durch die Kapitalerhöhung ca. 1,2 Mio. Euro zu, die der Finanzierung des weiteren Wachstums dienen.

Über Staige One AG

Die Staige One AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der High-Tech-Videotechnologie und hat sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufnahme und Übertragung von Live-Events spezialisiert. Mit ihren automatisierten KI-Kameras für Sportproduktionen hat Staige One eine starke Position im deutschsprachigen Raum und international, insbesondere in China, inne. Mit dem starken Fokus auf Qualität und Innovation strebt Staige One danach, die Zukunft der Videotechnologie zu gestalten und die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen weltweit Live-Ereignisse erleben.

