IRW-News: Staige One AG : Staige One AG: Research-Updates nach ClipMyHorse-Deal

mwb Research bekräftigt BUY-Empfehlung: Price Target der Staige One-Aktie von 6,50 Euro

Auch SMC Research BaFin erneut Kaufempfehlung und Kursziel von 6,00 Euro

Bezugsfrist für neue Aktien noch bis zum 22. April 2024

Thomas Wissler, Analyst der mwb Research, bekräftigt in seinem Research-Update vom 11.04.2024 seine "BUY"-Empfehlung für die Staige One-Aktie (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin). Sein Kursziel in Höhe von 6,50 Euro liegt ca. doppelt so hoch wie das Kursniveau der Staige One-Aktie in den letzten Handelstagen.

Thomas Wissler schreibt: "This agreement follows Staige's recent partnership in China, demonstrating the quality of its technology and potentially expanding its market reach. We maintain our BUY rating with an unchanged PT of EUR 6.50 and see our investment thesis confirmed as Staige is an innovative technology disruptor in amateur sports with AI-driven camera systems."

Zeitgleich hat auch Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, auf die neueste Corporate News der Staige AG reagiert: "Wir sehen durch den neuerlichen Abschluss die Modellanpassungen,

die wir im letzten Update vorgenommen haben, bestätigt und unsere Schätzungen untermauert. Dies gilt angesichts der sehr attraktiven Konditionen, die mit ClipMyHorse.TV vereinbart werden konnten, insbesondere für das hohe Margenniveau, das wir Staige perspektivisch zutrauen. Unsere Schätzungen haben wir deswegen gänzlich unverändert gelassen. Unser Kursziel liegt weiterhin bei 6,00 Euro, unser Urteil lautet "Buy".

Staige One, der Spezialist für KI-gestützte Kamerasysteme, hatte am Donnerstag einen mehrjährigen Vertragsabschluss mit ClipMyHorse, dem Weltmarktführer für Pferdesportübertragungen, bekanntgegeben. Für den Vertragszeitraum bis 2028 wurde ein Mindestumsatz im höheren einstelligen Millionen Euro-Bereich vereinbart.

Jan Taube, CEO der Staige One AG: "Wir freuen uns sehr über die positiven Echos der Analysten auf unsere neuen Meldungen! Diese spiegeln unsere eigenen Einschätzungen wider, die auf der Das bestärkt uns in unseren eigenen Einschätzungen zur neuen Ausrichtung der Staige One AG mit dem Schwerpunkt zu großrahmigen größeren Deals mit Key Accounts basieren."

Die beiden Research Updates sind im Internet unter

https://finanzen.staige.com/aktie/ einzusehen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre können noch bis zum 22. April 2024 im Verhältnis 8:1 für acht alte Aktien eine neue Aktie zum Preis von je 2,00 Euro beziehen. Aus technischen Gründen ist es aber ratsam, die Bezugserklärungen schon bis spätestens diesen Freitag, 19.04.2024, den Depotbanken zukommen zu lassen. Die Staige One AG gewährt den Bezugsberechtigten auch ein Überbezugsrecht. Nicht von den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist bezogene Neue Aktien können ausgewählten Investoren vom Vorstand im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) zum festgesetzten Bezugspreis angeboten werden.

Der Staige One AG fließen durch die Kapitalerhöhung bis zu ca. 1,24 Mio. Euro zu, die der Finanzierung des angestrebten Wachstums dienen sollen.

Über Staige One AG

Die Staige One AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der High-Tech-Videotechnologie und hat sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufnahme und Übertragung von Live-Events spezialisiert. Mit ihren automatisierten KI-Kameras für Sportproduktionen hat Staige One eine starke Position im deutschsprachigen Raum inne. Mit dem starken Fokus auf Qualität und Innovation strebt Staige One danach, die Zukunft der Videotechnologie zu gestalten und die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen weltweit Live-Ereignisse erleben.

