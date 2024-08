OTS: CRIF GmbH / Kooperation zwischen CRIF und dem MITTELSTANDSVERBUND ZGV ...

Kooperation zwischen CRIF und dem MITTELSTANDSVERBUND ZGV e.V.: Erleichterung der Nachhaltigkeitsberichterstattung für KMU (FOTO) Berlin, Hamburg (ots) - DER MITTELSTANDSVERBUND - ZGV e.V. und der Informationsdienstleister CRIF haben am 23. August eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, die mittelständischen Unternehmen die Datenbeschaffung für eine rechtskonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie ein zertifiziertes ESG-Rating erleichtern soll und die an die vielfältigen Energieeffizienz- und Klima-Aktivitäten des MITTELSTANDSVERBUNDES anknüpft. Durch die Nutzung der CRIF-Plattform Synesgy können MITTELSTANDSVERBUND-Mitgliedsunternehmen ihre Lieferketten im Rahmen der ESG (Environment, Social, Governance)-Berichterstattung effizient analysieren, nachweisen und optimieren. DER MITTELSTANDSVERBUND, der sich für die Interessen von rund 230.000 mittelständischen Unternehmen einsetzt, die in rund 300 Verbundgruppen aus 45 Branchen organisiert sind, hat so in CRIF einen weiteren starken Partner für ESG-Lösungen gefunden. CRIF bringt in diese Partnerschaft seine umfassenden Erfahrungen im ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmanagement und seine Expertise in der Analyse physischer Risiken an allen Unternehmensstandorten in die Partnerschaft ein. Die Partnerschaft mit CRIF ergänzt das Nachhaltigkeitsportfolio des MITTELSTANDSVERBUNDES um einen weiteren Player am Markt, der auch international bestens tätig ist und u.a. bei der Datenbeschaffung für das Umweltmanagementsystem LEADITY unterstützen kann. Die CRIF-Plattform Synesgy bietet hierfür eine zentrale Lösung, die Datenerfassung, Analyse und Zertifizierung in einem integrierten Prozess vereint. Mit Hilfe der Synesgy-Plattform von CRIF kann die Bewertung und das Management von Portfolios gut strukturiert und somit leicht für vielfältige Einsatzbereiche dokumentiert werden. Unternehmen können Geschäftspartner einladen, reale ESG-Informationen sammeln und diese im Hinblick auf ESG- und LKSG-Verpflichtungen zertifizieren - basierend auf globalen Standards wie den SDGs und GRI sowie auf Vorschriften wie der CSRD und den ESRS. Ein Meilenstein für den Mittelstand und nachhaltige Geschäftsentscheidungen Die neue Kooperation unterstützt mittelständische Unternehmen bei den zunehmenden und komplexen Herausforderungen der ESG-Berichterstattung, vor allem bei der Datenbeschaffung. Zwar sind große Unternehmen (Bilanzsumme von 25 Mio. Euro, Nettoumsatzerlös von mindestens 50 Mio. Euro, mindestens 250 Mitarbeitende) erst ab 2025 zur Berichterstattung verpflichtet, und börsennotierte KMUs oder nicht komplexe Kreditinstitute sogar erst ab 2026, doch sind mittelständische Unternehmen heute bereits häufig Teil einer Lieferkette von berichtspflichtigen Unternehmen und somit gefordert, ESG-Richtlinien zu erfüllen und nachzuweisen. Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer von CRIF Deutschland, erläutert: "Die Partnerschaft mit dem MITTELSTANDSVERBUND ermöglicht es uns, mittelständischen Unternehmen eine umfassende Lösung für eine vereinfachte Nachhaltigkeitsberichterstattung und eine erhöhte Transparenz in ihren Lieferketten anzubieten. Dadurch können verlässlichere und nachhaltigere Entscheidungen getroffen werden." Synergien zur Förderung der Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit Die Kooperation zwischen dem MITTELSTANDSVERBUND und CRIF zielt darauf ab, Synergien zu nutzen, um innovative Lösungen für die nachhaltige Transformation des Mittelstandes zu entwickeln. "Es ist uns als MITTELSTANDSVERBUND ein großes Anliegen, dass wir neben unserer primären Arbeit als politische Interessenvertretung für mittelständische Unternehmen ebenfalls ein breitgefächertes Angebot an hilfreichen Umsetzungsangeboten vorweisen können, um die hochkomplexen Nachhaltigkeitsanforderungen und überbordenden bürokratischen Erfordernisse in diesem Themenfeld für Unternehmen dennoch so effizient wie nur eben möglich leistbar zu halten.", betont Dr. Henning Bergmann, Hauptgeschäftsführer DER MITTELSTANDSVERBUND. "Hier zeigt sich wieder einmal: Zusammen Geht Vieles - durch die Kombination unserer Expertise mit passgenauen Lösungen am Markt schaffen wir im Nachgang zu unserer politischen Arbeit einen klaren Mehrwert für kleine und mittlere Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeitsberichterstattung und aufwendiger Datenbeschaffung in der Lieferkette. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit CRIF neue Wege zu beschreiten und das Nachhaltigkeitsmanagement im kooperierenden Mittelstand nochmals auf ein nächstes Effizienz-Level zu heben.", ergänzt Dr. Sabine Schäfer, Leiterin Klima, Energie und Ressourcen, DER MITTELSTANDSVERBUND. Bei Interesse an weiterführenden Informationen wenden Sie sich gerne direkt an sie. Über den MITTELSTANDSVERBUND - ZGV e.V. DER MITTELSTANDSVERBUND - ZGV e.V. vertritt als Spitzenverband der deutschen Wirtschaft in Berlin und Brüssel die Interessen von ca. 230.000 mittelständischen Unternehmen, die in rund 300 Verbundgruppen organisiert sind. Die kooperierenden Mittelständler erwirtschaften mit 2,36 Mio. Vollzeitbeschäftigten einen Umsatz von mehr als 513 Mrd. Euro (rund 18 Prozent des BIP) und bieten 440.000 Ausbildungsplätze. Einzelne Verbundgruppen treten unter einer Marke auf, z.B. EDEKA, REWE, EP: ELECTRONIC PARTNER, EXPERT und BÄKO. Alle fördern ihre Mitglieder durch eine Vielzahl von Angeboten wie etwa Einkaufsverhandlungen, Logistik, IT, Finanzdienstleistungen, Beratung, Marketing, Ladeneinrichtung und Trendforschung. Weitere Informationen unter: http://www.mittelstandsverbund.de Über CRIF Die CRIF GmbH ist in Deutschland einer der führenden Informationsdienstleister und kann auf über 130 Jahre Markterfahrung verweisen. CRIF unterstützt Unternehmen & Finanzinstitute ganzheitlich beim Management ihrer Digital Customer Journey mit integrierten B2B2C Identity-, Credit Risk- und Fraud Prevention-Lösungen aus einer Hand. Weitere Schwerpunkte setzt das Unternehmen in den Bereichen Digital Onboarding, Open Banking, Compliance, ESG, Adressermittlung und Marketingservices. CRIF Deutschland gehört zur global agierenden CRIF-Gruppe mit Hauptsitz in Bologna, Italien. Weitere Informationen unter: http://www.crif.de Pressekontakt: Oliver Ollrogge, CRIF GmbH, Bereich Marketing/PR E-Mail: mailto:o.ollrogge@crif.com, Tel.: 040 / 89 803 582 DER MITTELSTANDSVERBUND ZGV Juliane Wehr-Ibold Am Weidendamm 1A 10117 Berlin Tel.: 030/59 00 99 661 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22285/5850649 OTS: CRIF GmbH