OTS: e.optimum AG / Energieversorger e.optimum steht auf wirtschaftlich ...

Energieversorger e.optimum steht auf wirtschaftlich soliden Beinen und nimmt künftig neue Rolle als Energie-Erzeuger ein (FOTO) Offenburg (ots) - Das Geschäftsjahr 2023 war für die Energiebranche ein Jahr der Stabilisierung, aber auch der strategischen sowie politischen Weichenstellungen. Der Energieversorger e.optimum mit Sitz im südbadischen Offenburg, zieht eine positive Bilanz. Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen und Herausforderungen in der Gasversorgung, die durch neue Konflikte im Nahen Osten intensiviert wurden, verzeichnete der Energiemarkt eine weitgehende Beruhigung. Dank gut gefüllter Gasspeicher und gesteigerten LNG-Lieferungen, konnten Versorgungsengpässe somit bei Erdgas in 2023 erfolgreich vermieden werden. Die Energiepreise zeigten im Vergleich zum Vorjahr insgesamt eine rückläufige Tendenz, was nicht zuletzt der effektiven Implementierung der Strom- und Gaspreisbremse sowie den LNG-Lieferungen nach Europa und Deutschland zu verdanken ist. Diese Maßnahmen sorgten für eine spürbare Entlastung der Verbraucher und forderte gleichzeitig von Energieversorgern wie e.optimum einen hohen Verwaltungsaufwand und eine präzise Planung sowie Umsetzung. e.optimum setzt 2023 über 755 Millionen Euro um e.optimum schließt sich dem positiven Gesamtbild des Jahres 2023 an und berichtet von einem erfolgreichen Geschäftsabschluss: Mit über 95.000 Lieferstellen, die insgesamt über 3 Milliarden Kilowattstunden Strom und über 670 Millionen Kilowattstunden Erdgas beziehen und mit einem Umsatz von mehr als 755 Millionen Euro steht e.optimum auch in 2023 weiterhin auf soliden wirtschaftlichen Beinen. Der Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr 2022 ist ein direktes Ergebnis der gesunkenen Energiepreise. Das Unternehmen gehört zur Offenburger Christian Funk Holding mit über 600 Mitarbeitenden. e.optimum selbst beschäftigte davon in 2023 über 155 Mitarbeitende. Strukturierte Beschaffung sichert wesentliche Marktvorteile Das Energieunternehmen nahm die Herausforderungen der Energiekrise als Chance zur Weiterentwicklung und optimierte sein Beschaffungsmodell: Durch die Kombination aus kurzfristigen Spotmarktprodukten und Teileindeckungen am langfristigen Terminmarkt gelingt es, die über 40.000 Gewerbe- und Industriekunden vor möglichen Preisspitzen zu schützen und ihnen gleichzeitig optimale Energiepreise zu sichern. e.optimum-Kunden profitieren durch die sogenannte strukturierte Beschaffung von wesentlichen Vorteilen beider Energiemärkte: Preissicherheit am Terminmarkt und Preisoptimierung am Spotmarkt. Dieses Modell hat sich in der bisherigen Anwendung bewährt und wird erfolgreich umgesetzt. Engagement für das Klima: Saubere Energie für Deutschland Nachhaltigkeit bleibt weiterhin ein zentraler Pfeiler der Unternehmensphilosophie. e.optimum setzt auf Photovoltaik-Lösungen sowie auf Ökostrom- und Ökogastarife, die durch Herkunftsnachweise und VER-Zertifikate nachweislich nachhaltig sind und jährlich vom TÜV Nord geprüft und zertifiziert werden. Diese offiziellen Nachweise tragen jedoch nicht unmittelbar zum Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland bei. Um die Energiewende in Deutschland also aktiv zu unterstützen, wurde das Förderprogramm e.optimum clean energy im November 2023 ins Leben gerufen. Das Programm ermöglicht e.optimum-Kunden über einen freiwilligen Beitrag pro Kilowattstunde Projekte im Bereich erneuerbarer Energien (v.a. Windenergie und Photovoltaik), Klima- und Umweltschutz sowie nachhaltige Mobilität und Lebensweisen in Deutschland zu unterstützen. Insbesondere über Projekte zum Ausbau von Erneuerbaren Energie Anlagen agiert e.optimum nicht mehr nur als Energieversorger am Markt, sondern auch als Produzent und Erzeuger erneuerbarer Energien. Die bisherige Resonanz seit dem Start des Förderprogramms ist sehr positiv. Bereits über 2.000 Kunden unterstützen e.optimum clean energy und ermöglichten im ersten Halbjahr 2024 die Planung und Umsetzung der ersten Förderprojekte. Darunter fällt beispielsweise die Zusammenarbeit mit der Ökostromgruppe Freiburg, die Anfang des Jahres 2024 besiegelt wurde: In der Gemeinde Gutach im Landkreis Emmendingen (Südschwarzwald) ist für 2026 die Errichtung zweier modernster Windenergieanlagen vorgesehen. Mit einer Gesamthöhe von 246,6 Metern und einer Nennleistung von 5,56 Megawatt gehören diese zu den leistungsstärksten ihrer Art in Deutschland. Durch die Windanlagen werden jährlich mehr als 25 Millionen Kilowattstunden fossiler Strom durch nachhaltig produzierten grünen Strom aus lokaler Produktion ersetzt. e.optimum beteiligt sich finanziell an beiden Anlagen und trägt damit aktiv zur Energiewende bei. Das Energieunternehmen plant, bis Jahresende weitere Projekte umzusetzen, unter anderem auch im Bereich Photovoltaik. e.optimum blickt optimistisch in die Zukunft und verpflichtet sich, seine Rolle als verantwortungsbewusster Energieversorger und -erzeuger weiterhin ernst zu nehmen und aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigen und modernen Energiezukunft mitzuwirken. Pressekontakt: Barbara Toma, Leitung Marketing mailto:barbara.toma@eoptimum.de Tel. 0781 28 940 0545 e.optimum AG - Beim Alten Ausbesserungswerk 2a - 77654 Offenburg Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159121/5851061 OTS: e.optimum AG