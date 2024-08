Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Eskalation Israel und Hisbollah

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Eskalation Israel und Hisbollah:

Zwar hat die Hisbollah erklärt, dass der aktuelle Angriff nun beendet sei, dennoch bleibt die zusätzliche Front im Norden ein Pulverfass. Das zeigte sich auch darin, dass Israel am Wochenende seinerseits Ziele im Libanon attackierte - als vorbeugende Selbstverteidigung. Das ist kein Vorwand. Denn seit dem Oktober-Massaker der Hamas hat die Hisbollah Israel jeden einzelnen Tag angegriffen, mit etlichen Todesopfern und großer Zerstörung als Folge. So sehr man das Vorgehen von Israels Premier Netanjahu in Gaza kritisieren mag, so muss man auch den Druck bedenken, unter dem das Land steht. Die Hoffnung auf Beruhigung könnte schnell enttäuscht werden. Immerhin hat Israel nur Stunden nach dem gegenseitigen Beschuss Vertreter nach Ägypten geschickt, wo weiter über einen Waffenstillstand mit der Hamas verhandelt wird./yyzz/DP/mis