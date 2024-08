DAX-FLASH: Kaum Bewegung - Anleger wollen sich nicht falsch positionieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am zweiten Handelstag der Woche dürfte sich am deutschen Aktienmarkt zunächst nicht viel tun. Stagnation auf hohem Niveau ist am Dienstagmorgen das Motto der Stunde nach der zurückliegenden dreiwöchigen Kurs-Rally. Diese hatte den Dax bis nahe an das Rekordhoch von Mitte Mai geführt.

Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels moderat höher auf 18.650 Punkte. Am Vortag war der deutsche Leitindex mangels Impulsen auf der Stelle getreten, die Kursausschläge der Einzelwerte blieben weitgehend überschaubar.

"Das Motto der Stunde lautet an den Börsen aktuell 'Abwarten'", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Die Börsenumsätze der 40 Dax-Titel seien am Vortag so gering gewesen wie sonst nur um die Jahreswende oder an Feiertagen in den USA. "Das zeigt, wie groß die Angst, sich auf der falschen Seite zu positionieren, aktuell ist", lautet die Einschätzung des Marktexperten.

So warten Investoren vor allem auf Quartalszahlen des Chipkonzerns Nvidia zur Wochenmitte. Die Resultate des Spezialisten für Computerchips für KI-Anwendungen haben Signalwirkung für die gesamte Branche./bek/mis