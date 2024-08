Deutsche Anleihen kaum verändert - Zinsdebatte bleibt im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Anleihekurse haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte am Vormittag mit 134,14 Punkten 0,06 Prozent im Minus. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,25 Prozent.

Das Statistische Bundesamt bestätigte am Morgen in einer zweiten Schätzung, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal auch wegen gesunkener Investitionen und der Krise am Bau leicht geschrumpft war. Die Daten untermauerten, dass der deutschen Wirtschaft eine klar positive Perspektive fehlt, erklärten die Analysten der Landesbank Helaba.

Angesichts dieser fortgesetzten Schwächesignale der größten Volkswirtschaft der Eurozone stehen die Zeichen damit weiter auf Fortsetzung des Zinssenkungskurses durch die Europäische Zentralbank.

Der Euro-Bund-Future hält sich nach einem deutlichen Anstieg bis Anfang August - gefolgt von einem leichten Rücksetzer - weiter über der Marke von 134 Punkten. So hatte Anfang des Monats ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht starke Zinsfantasien mit Blick auf die US-Notenbank Fed geweckt und damit auf die Renditen an den Anleihemärkten gedrückt, die Anleihekurs waren im Gegenzug gestiegen.

Damals wurde von Experten zunehmend sogar eine Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die Fed ins Gespräch gebracht. Diese Erwartung hat mittlerweile aber etwas nachgelassen, ein Zinsschritt von 25 Basispunkten gilt allerdings als fast schon gesetzt./mis/jkr/zb