IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Bahrain bereitet sich auf die Austragung der zweiten Auflage der Fintech Forward im Oktober vor

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Bahrain bereitet sich auf die Austragung der zweiten Auflage der Fintech Forward im Oktober vor

Das Programm der Leitveranstaltung der Reihe Transformation Agenda 2024 wird von Economist Impact gestaltet, Gastgeber ist das Bahrain Economic Development Board mit Unterstützung der Zentralbank von Bahrain und von Bahrain FinTech Bay

MANAMA, BAHRAIN / ACCESSWIRE / 27. August 2024 / Bahrain bereitet sich auf die zweite Auflage der Fintech Forward vor, deren Programm von Economist Impact gestaltet wird; Gastgeber ist das Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB), das von der Zentralbank von Bahrain (Central Bank of Bahrain, CBB) und von Bahrain FinTech Bay (BFB) unterstützt wird. Die Leitveranstaltung der Reihe Transformation Agenda 2024 findet am 2. Oktober und am 3. Oktober 2024 in der Exhibition World Bahrain statt.

Die zweitägige Veranstaltung, die eine Reihe von Podiumsdiskussionen bietet, bringt die globalen Fintech-Experten mit Finanzinstituten, Regierungen und Aufsichtsbehörden zusammen, um aktuelle Themen in den Bereichen KI, Blockchain-Technologien, Cyberkriminalität, Open Banking, sich veränderndes Verbraucherverhalten, Auswirkungen neuer Vorschriften sowie Best Practices bei der Priorisierung nachhaltiger Finanzinitiativen anzugehen. Vor dem Hintergrund dieser aufschlussreichen Gespräche, in denen die laufenden Fortschritte und die anstehenden Herausforderungen besprochen werden, mit denen die globale Finanzdienstleistungsindustrie konfrontiert ist, bietet die Fintech Forward eine Plattform sowohl für die strategische Kooperation als auch für das Networking mit führenden Akteuren der gesamten Region und darüber hinaus.

Als einzigartige Finanzaufsichtsbehörde verbessert die CBB anhaltend die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzdienstleistungssektors von Bahrain und unterstützt den nationalen Übergang zu einer digitalen Wirtschaft mit wegweisenden neuen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen und Gesetzen, während sie gleichzeitig innovative Plattformen wie die Regulatory Sandbox einführt. Jahr für Jahr zieht das Bahrain EDB Investitionen in gezielte Sektoren im Einklang mit den nationalen Prioritäten an und fördert laufende Gespräche mit dem privaten und dem öffentlichen Sektor, um ein geschäftsfreundliches Umfeld zu schaffen, das durch progressive Gesetzgebung unterstützt wird. Ein weiterer Treiber ist das erfolgreiche Finanzdienstleistungs-Ökosystem, das ein ausgewogenes Portfolio führender internationaler konventioneller Bankinstitute sowie neue Finanzakteure umfasst, unter anderem Krypto-Asset-Dienstleister, digitale Zahlungsdienstleister und hochspezialisierte Unternehmen; Bahrain hat sich einen Ruf als führende Fintech-Drehscheibe im Nahen Osten und in Nordafrika erworben.

Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im letzten Jahr, die Teilnehmer aus der ganzen Welt anzog, hat sich die Fintech Forward als Plattform für Innovationsführer etabliert, die dort Erfahrungen und Erkenntnisse austauschen und sich mit ihren Branchenkollegen vernetzen können. Die diesjährige Leitveranstaltung wird die phänomenalen Fortschritte von Bahrain im Bereich der digitalen Transformation, seine Erweiterung des Fintech-Bereichs und seine Erfolge bei der Entwicklung eines hochqualifizierten Talentpools für die weitere Ankurbelung des Wachstums einer boomenden Industrie herausstellen und erwartungsgemäß ein weiterer durchschlagender Erfolg werden.

Weitere Informationen zur Fintech Forward 2024, deren Programm von Economist Impact gestaltet und die vom Bahrain EDB ausgetragen wird, finden Sie unter https://events.economist.com/fintechforward/.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Abdulelah Abdulla

Communications Department

Economic Development Board

Tel: +973-39798919

E-Mail: internationalmedia@bahrainedb.com

Über das Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB)

Das Bahrain EDB ist eine Agentur zur Investitionsförderung mit der übergreifenden Verantwortung, Investitionen in das Königreich anzuziehen und Initiativen zu unterstützen, die das Investitionsklima verbessern.

Das Bahrain EDB arbeitet mit der Regierung und mit derzeitigen wie auch potenziellen Investoren zusammen, um ein attraktives Investitionsklima für Bahrain sicherzustellen, die wichtigsten Stärken zu kommunizieren und festzustellen, wo Chancen für weiteres Wirtschaftswachstum durch Investitionen bestehen.

Das Bahrain EDB konzentriert sich auf verschiedene Wirtschaftssektoren, die die Wettbewerbsvorteile von Bahrain nutzen und signifikante Investitionsmöglichkeiten bieten. Diese Sektoren umfassen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Logistik, ICT und Tourismus.

Für weitere Informationen zum Bahrain EDB besuchen Sie bitte www.bahrainedb.com

Bahrain FinTech Bay

Bahrain FinTech Bay (BFB) bietet ein physisches Zentrum, um kenntnisreiche, skalierbare und wirksame FinTech-Initiativen durch Innovationslabore, Beschleunigungsprogramme, kuratierte Aktivitäten, Bildungsangebote und kollaborative Plattformen zu entwickeln. BFB unterhält Partnerschaften mit staatlichen Stellen, Finanzinstituten, Kapitalgesellschaften, Beratungsgesellschaften, Universitäten, Verbänden, Medienagenturen, Risikokapitalfonds und FinTech-Startups, um das gesamte Spektrum der Finanzmarktteilnehmer und Interessengruppen zusammenzubringen.

QUELLE: Bahrain Economic Development Board

