Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Söder/Grüne

HEILBRONN (dpa-AFX)- "Heilbronner Stimme" zu Söder/Grüne:

"Der Union tut Söder mit seiner Positionierung keinen Gefallen. Denn wenn CDU und CSU die Bundestagswahl 2025 gewinnen sollten, könnte die Regierungsbildung schwierig werden. Für schwarz-gelb wird es wohl nicht reichen, und eine erneute große Koalition mit der SPD will kaum jemand. Gut möglich also, dass die Grünen gebraucht werden. Das sollte auch Söder wissen. Dass er dennoch eine Regierungsbeteiligung der Grünen kategorisch ausschließt, ist strategisch unklug und dürfte bei CDU-Chef Friedrich Merz nicht gut ankommen. Der hat längst erkannt, dass die Grünen eine Option sein könnten, wenn es um die Regierungsbildung geht. Eine Brandmauer zu den Grünen hochzuziehen, würde den Spielraum der Union ohne Not einschränken. Deswegen hat sich Merz diese Möglichkeit ausdrücklich offengehalten."/yyzz/DP/nas