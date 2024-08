Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Lehren aus Solingen

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Lehren aus Solingen:

"Deutschland braucht im Kampf gegen islamische Extremisten die Mithilfe jener Menschen, die in den Unterkünften und Vierteln leben, und die jene Warnzeichen erkennen, die womöglich große Gefahr bedeuten. Denn ein syrischer Attentäter wie jetzt in Solingen schadet letztlich auch allen anderen Syrern in Deutschland. Deshalb braucht es mehr Stellen, an die potenzielle Hinweisgeber sich auch anonym hinwenden können - und die mit solchen Informationen auch umgehen können. Denn wer aus autoritären Ländern kommt, vertraut der Polizei nicht unbedingt. Und vielleicht bedarf es auch noch stärker der Einsicht, dass diejenigen, die voller Hass sind, auch meinen, was sie sagen."