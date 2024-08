WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. September 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 9. September 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP, Jahreszahlen (detailliert) 07:15 DEU: Branicks, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Ostdeutscher Sparkassenverband, Pk Halbjahreszahlen, Berlin 10:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: BIP Q2/4 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum Q2/24 08:00 DEU: Einnahmen und Ausgaben des Staates (Maastricht-Defizitquote), 1. Halbjahr 2024 08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/24 08:30 CHE: BFS Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2023 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 6/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/24 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Deutsches Städteforum und Konferenz Tourismus 2024 des Deutschen Tourismusverbands und des Deutschen Städtetags, Weimar 14:00 DEU: SPD-Großveranstaltung im Rahmen des Wahlkampfes mit Bundeskanzler Olaf Scholz und den Thüringer Spitzenkandidaten Georg Maier und Heike Taubert. + 14.00 Gesprächsrunden mit Vereinen, Verbänden und Finanzministerin Taubert + 16.20 Rede von Innenminister Maier + 16.40 Rede von Bundeskanzler Scholz 19:00 DEU: Dialogveranstaltung «Sag mal, Sachsen...» mit Sozialministerin Petra Köpping und Bundeskanzler Olaf Scholz ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen 09:00 DNK: Lego, Halbjahreszahlen, Billund 09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert) 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen 17:45 DEU: Deutsche Bank, 2024 Technology Conference u.a. mit Micron Technology, Microsoft, AMD, Aixtron bis 29.8.24 22:00 USA: Nvidia, Q2-Zahlen 22:00 USA: HP Inc., Q3-Zahlen 22:05 USA: Salesforce, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Foot Locker, Q2-Zahlen USA: Autodesk, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 7/24 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/24 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/24 10:00 CHE: UBS-Umfrage Erwartungen 8/24 10:00 DEU: Geldmenge M3 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den britischen Premierminister Keir Starmer + 10.00 Begrüßung mit militärischen Ehren + 12.00 gemeinsame Pk 10:00 DEU: Bitkom: Pk zum Wirtschaftsschutzbericht mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst und Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Sinan Selen 11:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Deutschen Möbelindustrie, Köln 13:00 DEU: Pk Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zu amtlichen Zahlen zur Getreideernte 2024 ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Schott Pharma, Q3-Zahlen 07:00 LUX: Adler Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen und Q2 Trading Update 07:30 DEU: Mister Spex, Halbjahreszahlen 08:00 CHE: Syngenta, Halbjahreszahlen 09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung 10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen 10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) - Forschungspressekonferenz, Frankfurt/M. 22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen DEU: Birkenstock , Q3-Zahlen FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen USA: Best Buy, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 7/24 07:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 8/24 08:00 SWE: BIP Q2/24 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/24 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung) Q2/24 08:30 CHE: Erwerbseinkommen im Jahr 2023 09:00 ESP: Verbrauchervertrauen 8/24 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/24 10:00 POL: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/24 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/24 (vorläufig) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Gemeinsame Pk von Deutsche Bahn und Deutsche Telekom zu Bilanz der Zusammenarbeit für besseren Mobilfunk im Zug mit Dr. Richard Lutz und Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzende der DB und der Deutschen Telekom, Berlin 11:00 DEU: Auftakt-Pk vor der Internationalen Funkausstellung IFA, Berlin BEL: Voraussichtlich informelles EU-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Brüssel BEL: Voraussichtlich informelles EU-Verteidigungsministertreffen (erster Tag), Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 30. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen 09:00 DEU: PVA Tepla, Hauptversammlung 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 7/24 TERMINE KONJUNKTUR BGR: Zentralbank, Zinsentscheid DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/24 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/24 01:50 JPN: Industrieproduktion 7/24 (vorläufig) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 07:00 FIN: BIP Q2/24 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/24 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 4/24 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 5/24 08:00 DEU: Außenhandelspreise 7/24 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/24 08:45 FRA: Konsumausgaben 7/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 CZS: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/24 09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/24 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/24 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 7/24 10:00 POL. Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/24 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/24 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 7/24 11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 7/24 12:00 PRT: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 12:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/24 12:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/24 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/24 15:45 USA: MNI Chicago PMI 8/4 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/24 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Portugal SONSTIGE TERMINE 12:30 DEU: Pressestatement von Bundeskanzler Olaf Scholz zum Abschluss seines Besuches beim Sächsischen Oberbergamt Begleitet wird der Bundeskanzler von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig und Oberberghauptmann Bernhard Cramer. 13:00 DEU: Wahlkampfabschluss der SPD Sachsen mit Sachsens Spitzenkandidatin Petra Köpping und Bundeskanzler Olaf Scholz ---------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 31. AUGUST TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 NOR: Schibsted, außerordentliche Hauptversammlung DEU: Rheinmetall, Bank of America Virtual Industrials Back to School Conference, New York DEU: Heidelberg Materials, SdK Anleger Forum TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q2/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 7/24 08:30 CHE: BFS: Schätzung Nominallohnentwicklung 2023 (2. Schätzung) 08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 6/24 09:15 ESP: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 8/24 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 8/24 09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Erzeugerpreise 7/24 SONSTIGE TERMINE HUN: Informelles Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Commerzbank und Oddo BHF Corporate Conference in Frankfurt/M. u.a. mit Qiagen, Evotec, Freenet, Bechtle, Kontron, Hannover Rück, Hornbach, Evonik, Siemens Healthhineers, Aixtron, FMC, Fresenius, Deutsche Börse, LEG Immobilien, Sartorius, Grenke, Lanxess, Adidas, Bilfinger, Deutsche Telekom, K+S, Ceconomy (bis 4.9.24) DNK: Vestas, GS Utilities Virtual IR Day CHE: Sandoz, Strategic Review 2024 (14.00 h Webcast) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 ROU: Erzeugerpreise 7/24 08:30 HUN: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2024 09:00 TUR: Verbraucherpreise 8/24 09:00 CHE: Seco: BIP Q2/24 09:00 ESP: Arbeislosenzahlen 8/24 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 7/24 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn Messe für maritime Wirtschaft «SSM 2024», Hamburg 08:30 DEU: Frühstück Bund der Steuerzahler zu «Stabilität und Nachhaltigkeit durch mehr Soziale Marktwirtschaft», Berlin U.a. mit Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler Deutschlands 10:00 DEU: Pressefrühstück des Gütezeichen-Instituts RAL im Vorfeld des 100-jährigen Bestehens 2025, Bonn 11:00 DEU: Beginn der Hauptverhandlung gegen Ex-Volkswagenchef Martin Winterkorn, Braunschweig 12:00 DEU: Berenberg, Pressegespräch zu Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in Deutschland, Europa und den USA mit Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg, Frankfurt NAM: Globaler Grüner Wasserstoff-Gipfel in Afrika, Windhuk ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung 18:00 USA: Under Armour, Hauptversammlung 22:00 DEU: Deutsche Börse (Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes), Frankfurt/M. 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Commerzbank und Oddo BHF Corporate Conference in Frankfurt/M. u.a. mit Renk Group, Jungheinrich, Jenoptik, Adesso, Dürr, Vonovia, Thyssenkrupp USA: Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference in New York u.a. mit Siemens Healthineers, DocMorris, FMC, Fresenius AstraZeneca, Johnson & Johnson (bis 5.9.24) DEU: Handelblatt "Banken-Gipfel" (bis 5.9.24), Frankfurt/Main GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen USA: Kfz-Absatz 8/24 TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 8/24 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 8/24 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 8/24 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/24 14:30 USA: Handelsbilanz 7/24 15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/24 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/24 (endgültig) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München 10:00 DEU: Technik- und Logistikdienstleister Mosolf stellt neues Dienstleistungsprodukt «Emissionsfreie Fahrzeugauslieferung Baden-Württemberg» vor, Illingen 10:30 DEU: Online-Pk Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen zu «Exportnation in der Krise? Die Zukunft des deutschen Außenhandels» mit Ergebnissen der neuen Unternehmerbefragung. U.a. mit BGA-Präsident Dirk Jandura 13:00 DEU: Eröffnungs-Pk zur Internationalen Funkausstellung IFA (ab 6.9.), Berlin Die IFA feiert in diesem Jahr 100. Geburtstag. + 10.00 Siemens-Pk + 11.00 Miele-Pk + 12.00 Bosch-Pk DEU: Fortsetzung Messe für maritime Wirtschaft «SSM 2024», Hamburg DEU: Klausur des Grünen-Bundestagsfraktionsvorstandes, Berlin + 0.900 Hintergrundgespräch mit den beiden Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge und Britta Haßelmann + 10.00 Beginn der Klausur + 15.45 Statement der Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge und Britta Haßelmann sowie Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin, und Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister CHN: China-Afrika-Gipfel beginnt in Peking Staats- und Regierungschefs aus afrikanischen Ländern kommen auf Einladung Chinas vom 4. bis 6. September zum China-Afrika-Gipfel (FOCAC) in Peking zusammen. Zu dem Treffen werden auch Vertreter regionaler afrikanischer Organisationen und internationaler Organisationen erwartet. Auch UN-Generalsekretär António Guterres hat seine Teilnahme zugesagt. NAM: Fortsetzung: Globaler Afrika Grüner Wasserstoff Gipfel, Windhuk --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 CHE: SFS, Investor Day 12:00 FIN: UPM Kymmene, Kapitalmarkttag DEU: Compugroup Medical, Kapitalmarkttag DEU: Handelblatt "Banken-Gipfel" (bis 5.9.24), Frankfurt/Main U.a. mit Bundesfinanzminister Lindner INT: Broadcom, Q3-Zahlen SWE: Volvo Cars AB, Kapitalmarkttag USA: Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference in New York u.a. mit Sartorius, Novartis, Philips, Evotec TERMINE KONJUNKTUR 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 8/24 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/24 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 7/24 08:30 HUN: Handelsbilanz 7/24 (vorläufig) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/24 14:15 USA: ADP Beschäftigung 8/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/24 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: PK Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (bayme vbm) zum Auftakt der Tarifrunde 2024 in der bayerischen M+E Industrie, München 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München 09:00 DEU: 1. Frankfurt School Real Estate Day unter dem Motto «Investment meets Finance», Frankfurt/M. Die Konferenz bietet eine Plattform, um die aktuellen Entwicklungen der Immobilien-Investmentmärkte und Kapitalmärkte zu analysieren. 09:30 DEU: Tarifpolitische Konferenz der IG Metall, Hannover 10:30 DEU: Immobilien-Forum Verband deutscher Pfandbriefbanken, Berlin 12:00 DEU: Auftaktveranstaltung zum Bauprojekt Lufthansa Cargo Center Evolution mit einem Volumen von rund 600 Millionen Euro am Frankfurter Flughafen, Frankfurt/M. DEU: Landgericht München I verkündet Entscheidung über Zivilklage des Wirecard-Insolvenzverwalters gegen frühere Vorstände und Aufsichtsräte, München DEU: Fortsetzung Messe für maritime Wirtschaft «SSM 2024», Hamburg DEU: Vor der Internationalen Funkausstellung IFA (ab 6.9.), Berlin + 13.00 Pk von AEG, IFA-Messestand von AEG DEU: Fortsetzung Klausur des Grünen-Bundestagsfraktionsvorstandes, Berlin CHN: Fortsetzung des China-Afrika-Gipfels in Peking Staats- und Regierungschefs aus afrikanischen Ländern kommen auf Einladung Chinas vom 4. bis 6. September zum China-Afrika-Gipfel (FOCAC) in Peking zusammen. ITA: Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der G7 (G7-PPK), Verona NAM: Fortsetzung: Globaler Afrika Grüner Wasserstoff Gipfel, Windhuk ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: PSI Software, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 7/24 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 7/24 08:00 DEU: Handelsbilanz 7/24 08:30 HUN: Industrieproduktion 7/24 08:45 FRA: Industrieproduktion 7/24 08:45 FRA: Leistungsbilanz 7/24 08:45 FRA: Handelsbilanz 7/24 09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 8/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 8/24 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/24 11:00 EUR: BIP Q2/24 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/24 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/24 11:00 GRC: BIP Q2/24 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Ende Messe für maritime Wirtschaft «SSM 2024», Hamburg DEU: Erster Publikumstag der IFA 2024 (Internationale Funkausstellung), Berlin CHN: Fortsetzung China-Afrika-Gipfel in Peking ---------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 8. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN FRA: Munich Re: Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre' (Pk 14.00 Uhr) ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN FRA: Swiss Re: Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre' (Pk 14.15 Uhr) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/24 03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/24 03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/24 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 9/24 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/24 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 7/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Jahrestagung des Deutschen Landkreistages mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) (bis 10.9), Seeon DEU: Veröffentlichung des WeltRisikoBerichts 2024 zum Thema «Multiple Krisen», Berlin 10:00 DEU: Pk Messe Automechanika (10.-14.9), Frankfurt/M. 12:30 DEU: Krankenhausgipfel 2024 - «Die große Krankenhausreform - wie bringen wir sie gemeinsam zu einem guten Ende?», Berlin U.a. mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) 13:15 DEU: Tag der Metall- und Elektro-Industrie, Berlin U.a. mit Reden von Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf, Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) 18:00 DEU: Netzwerktagung des Deutschen Verkehrsforums «Innovationskraft nutzen: Bewegung für den Mobilitätsstandort Deutschland», Berlin HUN: 2. Tag des informellen Treffens der EU-Landwirtschaftsminister, Budapest ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi