dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 28.08.2024 - 17.00 Uhr

Eurozone: Wachstum der Geldmenge stagniert

FRANKFURT - Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum ist im Juli unverändert geblieben. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg zum Vorjahresmonat wie bereits im Juni um 2,3 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten einen stärkeren Anstieg erwartet und waren im Schnitt von einer Jahresrate von 2,7 Prozent ausgegangen. Allerdings revidierte die EZB die Daten für den Juni nach oben, von zuvor gemeldeten plus 2,2 Prozent.

Organisation: Mehr Proteste in China wegen schwieriger Wirtschaftslage

PEKING - In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit protestieren Menschen in China nach Erhebungen der US-Organisation Freedom House zunehmend gegen Unternehmen und die Politik. Die Beobachter verzeichneten allein im zweiten Quartal dieses Jahres 805 Fälle von "Widerspruch" und damit 18 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie die in Washington ansässige regierungsunabhängige Organisation schrieb. Den Großteil hätten Proteste von Arbeitern (44 Prozent) und Wohnungsbesitzern (21 Prozent) ausgemacht.

ROUNDUP/Studie: Firmen in Deutschland im Visier chinesischer Hacker

BERLIN - Der Schaden durch Diebstahl, Sabotage und Industriespionage für die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr nach Schätzungen auf einen Rekordwert von knapp 267 Milliarden Euro gestiegen. Dabei hat sich China zur wichtigsten Ausgangsbasis für Angriffe auf die Unternehmen in Deutschland entwickelt. Das geht aus einer Studie des Digitalverbands Bitkom hervor, die in Berlin veröffentlicht wurde.

Britische Premier Starmer schließt Rückkehr in EU bei Besuch in Berlin aus

BERLIN - Der britische Premierminister Keir Starmer hat bei einem Besuch in Berlin eine Rückkehr seines Landes in die EU erneut mit Nachdruck ausgeschlossen. Großbritannien wolle nach Jahren der konservativen Regierung einen Neustart der Beziehungen mit Europa und der EU, sagte der sozialdemokratische Regierungschef bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz. "Das bedeutet nicht, den Brexit umzukehren oder wieder in die EU-Zollunion oder den Binnenmarkt einzutreten", betonte Starmer.

ROUNDUP: Ukrainischer Drohnenangriff trifft russisches Tanklager

ROSTOW - In einem Tanklager in Südrussland ist nach offiziellen Angaben durch einen ukrainischen Drohnenangriff ein Brand ausgelöst worden. Verletzte habe es nicht gegeben, teilte der Gouverneur des Gebietes Rostow, Wassili Golubjew, mit. Betroffen war demnach ein Treibstofflager im Kreis Kamensk. Im Gebiet Rostow brennt bereits seit Tagen nach einem Drohnenangriff ein großes Tanklager in der Stadt Proletarsk.

ROUNDUP: Macrons Suche nach Premier und Regierung geht weiter

PARIS - Mehr als sieben Wochen nach der Parlamentswahl in Frankreich versucht Präsident Emmanuel Macron, mit Sondierungsgesprächen den Durchbruch zu einer Regierung zu schaffen. Erneut will er mit den Konservativen beraten. Welche weiteren Parteien oder Persönlichkeiten Macron zum Gespräch bat, wurde im Detail nicht bekannt.

ROUNDUP 3: Israels Armee beginnt Großeinsatz im Westjordanland

TEL AVIV/GAZA - Israel hat einen großangelegten Militäreinsatz im nördlichen Westjordanland gestartet, bei dem nach offiziellen palästinensischen Angaben bisher mindestens neun Menschen getötet worden sind. Die Armee drang nach eigenen Angaben in der Nacht in mehrere Orte ein, darunter Tulkarem und Dschenin.

