EQS-News: Pyrum Innovations AG: Inbetriebnahme von TAD 2 und 3 am Stammwerk in Dillingen/Saar schreitet plangemäß voran

Dritte Inbetriebnahmefahrt von TAD 3 erfolgreich abgeschlossen

Optimierungsarbeiten laufen planmäßig

100 %-Leistungstests an TAD 2 und 3 finden in Kürze statt

Dillingen / Saar, 28. August 2024 – Im Rahmen der Standorterweiterung der Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) am Stammwerk in Dillingen/Saar schreiten die Inbetriebnahme und Optimierungsarbeiten an TAD 2 und 3 planmäßig voran. Zuletzt konnte die dritte Inbetriebnahmefahrt von TAD 3 erfolgreich nach drei Wochen im 24/7-Dauerbetrieb abgeschlossen werden. Dabei lief der Reaktor stabil bei über 70 % der geplanten Nennleistung, wobei der Fokus auf der von den Kunden geforderten Prozessstabilität lag. Aufgrund der positiven Optimierungsfortschritte plant Pyrum, in den nächsten Wochen einen Leistungstest an TAD 2 durchzuführen. Dabei soll der Reaktor erstmals auf 100 % der geplanten Nennleistung hochgefahren werden. Anschließend werden die Daten ausgewertet und optimiert, bevor die Dauer der Inbetriebnahmefahrten bei vollem Durchsatz sukzessive erhöht und TAD 3 anschließend auch mit 100 % der geplanten Nennleistung getestet wird. Die Inbetriebnahme der beiden Reaktoren ist folglich so weit fortgeschritten, dass keine wesentlichen Probleme mehr zu erwarten sind und somit die ersten Versuche mit der maximalen Nennleistung durchgeführt werden können.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Beide Anlagen laufen so gut, dass wir uns jetzt auf den 100 %-Leistungstest von TAD 2 und TAD 3 konzentrieren. Wir sind sehr zufrieden und stolz auf unser gesamtes Team, das Außergewöhnliches leistet. Wir haben in den letzten acht Monaten sehr viel gelernt, sodass wir zuversichtlich in die Zukunft schauen und zukünftige Inbetriebnahmen besser planen und somit auch verkürzen können. An dieser Stelle ist es noch einmal wichtig zu erwähnen, dass bei Inbetriebnahmen dieser Art alle Anlagenteile nach und nach an ihre Grenzen gebracht werden, bevor sie zusammen auf 100 % laufen. Das dient der Sicherheit unserer Mitarbeiter und unserer Anlagen. Dabei ist es nicht ungewöhnlich, dass es zu kurzzeitigen Rauch-, Dampf- und Geruchsbildungen kommen kann. Die Vorfälle, die es in diesem Zusammenhang bislang gab und die im Rahmen der Inbetriebnahme einer industriellen Anlage üblicherweise auftreten können, waren allesamt unbedenklich und haben die korrekte Funktion unserer Sicherheitssysteme erwiesen.“

Weitere Informationen zur Standorterweiterung am Stammwerk in Dillingen/Saar und zum neuen Werk in Perl/Besch erfahren interessierte Aktionäre in Kürze im Investoren Newsletter der Pyrum Innovations AG. Der Newsletter kann unter https://www.pyrum.net/investoren/ir-kontakt/#newsletter abonniert werden.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Thermolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen und diverse Kunststoffe tätig. Pyrums Thermolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen – insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken – und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Thermolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein 100% nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Thermolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Thermolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und war bereits 3-mal in Folge im Finale des großen Preises des deutschen Mittelstandes.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

