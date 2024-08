GNW-Adhoc: Der ArcherT 4 Rugged Handheld von Juniper® Systems ist ab sofort erhältlich und wird weltweit ausgeliefert

^Entworfen, um zu arbeiten. Gebaut, um zu halten. LOGAN, Utah, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper(®) Systems Inc. freut sich, bekannt geben zu können, dass der brandneue Archer(TM) 4 Rugged Handheld (https://junipersys.com/products/archer_4?utm_medium=pressrelease&utm_source=pre ssrelease&utm_campaign=ar4_pr) ab sofort erhältlich ist und weltweit ausgeliefert wird. Der Archer 4 Handheld ist ein Android(TM)-Gerät, das mobilen Mitarbeitern ein robustes und zuverlässiges Gerät für ihre Datenerfassungs- und Arbeitsanforderungen bietet. ?Wir freuen uns sehr, dass der Archer 4 nun erhältlich ist und von Benutzern weltweit verwendet werden kann", kommentierte Tim Royer, Produktmanager für Archer 4 bei Juniper Systems. ?Unser Ziel war es, ein robustes und modernes Gerät zu entwickeln, das die Anforderungen unserer Kunden sowohl in Bezug auf Konnektivität als auch auf das Betriebssystem erfüllt." Der Archer 4 wurde als mobile Plattform entwickelt, die robuste Konnektivitätsoptionen, Langlebigkeit für jede Umgebung und Android Support bis weit in die Zukunft bietet. Dank 5G-Mobilfunk und Android 14 mit Updates bis Android 18 ist der Archer 4 ein modernes Gerät, das mit zukünftiger Hardware, Software und Betriebssystemen kompatibel ist. So können sich die Kunden des Archer 4 auf einen zuverlässigen Einsatz über viele Jahre freuen. ?Der Archer 4 wurde für Juniper Rugged entwickelt", erklärte Royer. ?Wir sind stolz darauf, Geräte anbieten zu können, die so robust sind wie die Umgebungen, in denen sie eingesetzt werden. Der Archer 4 ist nach militärischen Standards gebaut und verfügt über eine IP68-Zertifizierung. Zur Vermeidung von Schäden durch versehentliches Fallenlassen haben wir das Gerät mit den für Juniper charakteristischen Stoßfängern ausgestattet." Der Archer 4 ist mit zwei Hauptakkugrößen erhältlich: einem Standardakku mit 4500 mAh oder einem erweiterten Akku mit 8300 mAh. Da der Archer 4 auch über einen internen 300-mAh-Standardakku verfügt, der ein Hot Swapping der Hauptakkus ermöglicht, bleibt das Gerät auch dann in Betrieb, wenn die Akkus vor Ort ausgetauscht werden. Ein weiteres einzigartiges Merkmal des Archer 4 sind seine Erweiterungspods, die über eine Reihe von Kontaktpads an der Rückseite des Geräts angeschlossen werden. Die ersten für das Gerät erhältlichen Pods umfassen einen Barcode- Scanner und einen GNSS-Empfänger, der standardmäßig eine Genauigkeit im Submeterbereich bietet und mit einer nach der Einführung des Geräts erhältlichen RTK-Lösung auch RTK-Genauigkeiten erreichen kann. ?Der Archer 4 bietet den Benutzern die Möglichkeit zur individuellen Anpassung des Geräts an ihre täglichen Aufgaben", so Royer. ?Sie benötigen eine längere Akkulaufzeit? Dann wählen Sie den erweiterten Akku. Sie müssen eine Kartierung vor Ort durchführen? Verwenden Sie den GNSS-Pod und einen Zusatzakku für ganztägige Kartierungen. Die Benutzer sind nicht an eine feste Konfiguration gebunden." Der Archer 4 ist ab sofort über Juniper Systems und unser Premium-Händlernetz erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website (https://junipersys.com/?utm_medium=pressrelease&utm_source=pressrelease&utm_cam paign=ar4_pr). Über Juniper Systems Juniper Systems, Inc. wurde 1993 gegründet und ist ein führender Hersteller und Anbieter extrem robuster Tablets, Handheld-Computer, GPS-Empfänger, Kartierungssoftware und Field-Computing-Lösungen. Fachleute nutzen die innovativen mobilen Computer von Juniper Systems in den Bereichen natürliche Ressourcen, Versorgungsunternehmen und öffentliche Dienste, Geodaten, Landwirtschaft, Industrie und Militär. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke HarvestMaster Lösungen für landwirtschaftliche Anwendungen an. Juniper Systems Inc. hat seinen Sitz in Logan, Utah, USA, und verfügt über eine Niederlassung im Vereinigten Königreich, die den Vertrieb und Service für die EMEA-Region übernimmt. HarvestMaster hat seinen Sitz ebenfalls in Logan und verfügt über eine Niederlassung in Österreich, die für Vertrieb und Service in Europa zuständig ist. Besuchen Sie uns online unter www.junipersys.com (https://junipersys.com/?utm_medium=pressrelease&utm_source=pressrelease&utm_cam paign=ar4_pr). Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31d3e436- 2691-4d4b-8199-973096ee5f9c °