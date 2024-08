Ölpreise legen leicht zu nach Vortagesrutsch

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen etwas zulegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 79,66 US-Dollar und damit 0,11 Dollar mehr als am Dienstag, während der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 0,08 Prozent auf 75,61 Dollar stieg.

Nach dem deutlicheren Rücksetzer tags zuvor liegen die Ölpreise aber weiterhin auf dem Niveau von Freitagabend. Ein Stopp von Öllieferungen aus Libyen sowie die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Lage in Nahost hatten die Preise für Brent-Öl sowie WTI am Montag und Dienstag nach oben getrieben. Für Brent mussten bis zu 81,59 Dollar gezahlt werden, für WTI bis zu 77,60 Dollar. Bereits am Dienstag gaben die Notierungen im Verlauf dann aber wieder nach.

Nach außergewöhnlich heftigen gegenseitigen Angriffen zwischen der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah und der israelischen Armee am Wochenende sind mittlerweile wieder die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg stärker in den Vordergrund gerückt. Das mildert die Befürchtungen einer weiteren Zuspitzung der Lage in Nahost etwas./mis/stk