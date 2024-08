Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Kanada/Strafzoll

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Kanada/Strafzoll:

"Haben die Zölle also einen positiven Effekt? Aus Sicht des Westens korrigieren sie eine Ungerechtigkeit. Der chinesische Staatskapitalismus ignoriert seit Jahrzehnten die Regeln des fairen Wettbewerbs. Durch massive Subventionen für strategische Branchen versetzt das Regime in Peking seine Firmen in die Lage, Marktanteile zu gewinnen. Inzwischen dominiert China Schlüsselsektoren wie die Batterieproduktion und die Solartechnologie. Bei den E-Autos zieht der Westen daher nun die Notbremse. Die Gefahr einer Eskalation ist offensichtlich: Durch die Abschottung Nordamerikas steigt der Druck auf die anderen Märkte, ebenfalls Zollschranken hochzuziehen. Man wird sehen, wie lange Großbritannien und Japan ihre liberale Position durchhalten. Die Leidtragenden des neuen Zollwettlaufs sind die Verbraucher, die lange von den günstigen Produkten aus China profitiert haben. Sie müssen sich auf höhere Preise einstellen."