Pressestimme: 'Junge Welt' zu Macrons Regierungsbildung

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Macrons Regierungsbildung:

"Der Staatschef, das weiß inzwischen nicht nur die große Mehrheit des 50 Millionen Menschen zählenden Wahlvolks, ist beratungsresistent. Seine Entscheidungen waren von Beginn an, seit 2017 also, eigenmächtig. Er war schon immer, was er auch jetzt ist: Ein Autokrat, dem das Menschliche, ganz allgemein gesprochen, wirklich fremd ist. Ein "Voyou", sagen manche, ein schlauer Gauner also, der sich - als ein irgendwie undefinierbarer Sozialdemokrat maskiert - mit der geballten Wucht des Kapitals im Rücken, hier sei unter vielen anderen nur der Ultramilliardär Bernard Arnault genannt, den Thron im Palais Élysée erschleichen konnte. Kaum hatten am Dienstagnachmittag die befreundeten Delegationen des von ihm sogenannten "politischen Zentrums" den Palast verlassen, da enttäuschte er auch sie. Nominieren will er jetzt einen Kandidaten - von einer Frau war bisher nicht die Rede - "nicht vor dem Wochenende". Falls ihm beim Frühstück nichts Besseres einfällt."