Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Konjunktur

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Konjunktur:

"Die Bundesregierung leistet ihren zweifelhaften Beitrag zur verbreiteten schlechten Laune. Potenzielle Häuslebauer sind verunsichert, viele Träume vom eigenen Heim zerplatzen, was nicht nur an weiter hohen Zinsen liegt, sondern ebenso an ausgeuferten Bauvorschriften und langen Genehmigungsverfahren, fehlendem Bauland und hohen Nebenkosten. Gelingt es nicht, gegenzusteuern, werden sich Wohnungsmangel und Lage der Baubranche weiter verschärfen. Und die Konjunktur noch nach unten ziehen. Und damit die Stimmung."/yyzz/DP/nas