Aktien Asien/Pazifik: Nvidia-Ausblick dämpft Börsenstimmung

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag erneut uneinheitlich tendiert. Sie reagierten damit auf die vielbeachteten Zahlen von Nvidia . Das US-Technologieschwergewicht hatte zwar solide Zahlen vorgelegt - hat mit seinem Geschäftsausblick aber die hochgesteckten Erwartungen der Wall Street enttäuscht. Das dämpfte die Euphorie um den Sektor der Künstlichen Intelligenz etwas.

Technologielastige Märkte wie Südkorea und Taiwan gaben daher nach. Etwas besser sah es in Japan aus. Auch in Australien ging es leicht nach unten. Der S&P/ASX 200 schloss 0,33 Prozent tiefer mit 8.045,10 Punkten. Der Nikkei 225 endete dagegen unverändert und setzte damit seine vergleichsweise solide Entwicklung der vergangenen Tage fort.

An den chinesischen Börsen gab es einmal mehr enttäuschende Quartalszahlen. Titel des Elektroautobauers Li Auto verloren deutlich, nachdem der Ausblick die Erwartungen verfehlt hatte. Auch die Aktien des Wettbewerbers BYD gaben nach, obwohl der Gewinn des Unternehmens deutlich gestiegen war. Hinzu kam, dass die UBS die Erwartungen an das Wachstum in China in diesem und kommenden Jahr gesenkt und dabei auf den schwachen Immobilienmarkt verwiesen hatte. Eine Ausnahme waren Meituan. Die Aktie des Lieferdienstes profitierte von übertroffenen Erwartungen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs.

Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 0,3 Prozent auf 17.745,52 Punkte. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien verlor dagegen 0,1 Prozent auf 3.283,27 Punkte. /mf/stk