Die meistgehandelten Produkte: Der Tag danach…

Der DAX zeigt sich erneut von seiner positiven Seite heute und erreicht zwischenteilich die 18.936-Punkte-Marke. Die bevorstehende EZB-Entscheidung und schwankende Konjunkturdaten sorgen für alles andere als Zurückhaltung. Viele Marktteilnehmer warten dennoch auf neue Impulse aus den USA und China, während makroökonomische Daten in den nächsten Tagen entscheidend sein könnten.

Bei den Knock-out-Optionsscheinen stehen heute Nasdaq-Calls im Fokus. Trotz jüngster Rücksetzer setzen viele Anleger auf eine weitere Erholung im Tech-Sektor, da sie von einer Stabilisierung der großen Tech-Giganten ausgehen. Die Nachfrage nach Nasdaq-Calls zeigt, dass Investoren die Marktvolatilität als Chance auf kurzfristige Gewinne sehen. Im Bereich der klassischen Optionsscheine dominieren NVIDIA Longs das Handelsgeschehen. Die starke Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz befeuert das Geschäft von NVIDIA und lockt Anleger, die auf weiteres Wachstum setzen. Positive Analystenkommentare und hohe Erwartungen sorgen für rege Handelsaktivität. Auch bei den Faktor-Optionsscheinen bleiben NVIDIA Longs das gefragteste Produkt. Viele Anleger nutzen diese Produkte, um von den starken Kursbewegungen von NVIDIA zu profitieren, besonders im aktuell volatilen Marktumfeld. Die positive Entwicklung der Tech-Industrie unterstützt das Interesse an diesen Hebelprodukten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Gold Call HD7TU9 10,49 2516,35 USD 2401,554 USD 20,46 Open End NASDAQ-100® Call HD7YLG 5,01 19350,781 Punkte 18807,247 Punkte 30,74 Open End DAX® Call HD8CHQ 2,66 18808,39 Punkte 18615,00 Punkte 59,38 Open End DAX® Put HD610S 1,45 18820,19 Punkte 18866,392 Punkte 16,04 Open End thyssenkrupp Call HD79A0 0,32 3,214 EUR 2,921 EUR 10,23 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.08.2024; 12:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag NVIDA Corp. Call HD4PG0 13,23 122,30 USD 150,00 USD 6,94 18.06.2025 NVIDA Corp. Call HD4XMJ 9,79 122,30 USD 137,50 USD 8,77 15.01.2025 NVIDA Corp. Call HD2PHJ 10,73 122,30 USD 135,00 USD 10,47 15.01.2025 NVIDIA Corp. Put HD3M67 1,33 122,30 USD 100,00 USD 79,95 18.09.2024 DAX® Call HC9BS1 4,09 18908,00 Punkte 18600,00 Punkte 51,9 17.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.08.2024; 12:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NVIDA Corp. Long HD7P16 26,72 120,285 USD 120,934 USD 8 Open End NVIDA Corp. Long HD2QQG 1,63 120,03 USD 119,364 USD 6 Open End Alphabet Inc. Long HD31FG 11,07 165,03 USD 139,861 USD 4 Open End NVIDA Corp. Long HD58PG 17,66 120,03 USD 113,083 USD 5 Open End Nasdaq 100 Long HD7LNW 5,19 19350,781 Punkte 18709,900 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.08.2024; 12:00 Uhr;

