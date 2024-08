GNW-Adhoc: Betrugstest.com sucht Deutschlands ultimativen Döner Tester: Werde der Döner-Kenner Nr. 1

^BERLIN, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sommerferien sind vorbei, das

Reisebudget knapp, doch jetzt gibt es eine einmalige Chance für alle Döner- Liebhaber: Betrugstest.com startet die Suche nach Deutschlands erstem offiziellen Döner Tester! Wer Döner liebt und gerne reist, kann sich bis zum 8. September 2024 bewerben und dabei für jeden probierten Döner bezahlt werden.

Mit einem großzügigen Budget von 2.000 EUR bietet Betrugstest.com die Möglichkeit,

auf einer kulinarischen Reise durch alle 16 Bundesländer den besten Döner Deutschlands zu küren. Dabei geht es nicht nur um den Geschmack - auch Frische, Preis-Leistungs-Verhältnis und die Atmosphäre vor Ort werden bewertet. Insgesamt müssen mindestens 32 Döner getestet werden, also zwei pro Bundesland. Der Döner Tester hat bis Ende November 2024 Zeit, seine kulinarische Mission zu erfüllen. Dafür stellt Betrugstest.com ein umfangreiches Paket bereit, das alles Notwendige abdeckt: von den Kosten für Unterkunft und Transport bis hin zum Döner-Budget. Was der Döner Tester bekommt:

* 2.000 EUR Döner-Budget: Für Verkostungen in den besten Kebab-Läden des Landes.

* Unvergessliche Erlebnisse: Die Möglichkeit, spannende Orte zu entdecken und interessante Menschen kennenzulernen. * Die Ehre, Deutschlands Döner-Kenner Nr. 1 zu werden: Eine einzigartige Rolle für alle Döner-Liebhaber. Bewerbung und Auswahl: Interessierte können sich ganz einach per E-Mail an kontakt@prwitheva.com bewerben. In der Bewerbung sollten sie darlegen, warum sie die idealen Kandidaten für diese außergewöhnliche Rolle sind. Alle weiteren Infos gibt's auf unserer Webseite: https://www.betrugstest.com/magazin/doener-tester-gesucht.html Über Betrugstest.com: Betrugstest.com ist Deutschlands führende Plattform für ehrliche und unabhängige Tests. Unser Ziel ist es, unseren Nutzern die besten und vertrauenswürdigsten Angebote zu präsentieren. Mit der Aktion ?Deutschlands ultimativer Döner Tester" setzen wir uns erneut dafür ein, den besten Service für unsere Community zu bieten. Für weitere Informationen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns unter: E-Mail: kontakt@prwitheva.com °