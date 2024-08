^CHANGCHUN, China, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wang Junkai, der Leadsänger

der äußerst beliebten chinesischen Musikband TFBOYS, wurde am Montag zum Imagebotschafter des 19. China Changchun Film Festivals ernannt. Das Thema fand schnell große Beachtung auf Weibo, Chinas führender Social-Media-Plattform, und erregte viel Aufmerksamkeit. In Changchun, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Jilin und Wiege der chinesischen Filmindustrie, wurde am Mittwochabend ein führendes chinesisches Filmfestival eröffnet, das zum Aufschwung des chinesischen Filmmarktes beitragen soll. Unter dem Motto ?Neue Ära, neue Wiege, neue Kraft" und mit dem Ziel, ?sich in der Stadt des Films zu treffen, um über die Zukunft des Kinos zu diskutieren", besteht das Festival aus sechs großen Abschnitten, darunter die Eröffnungs- und die Abschlusszeremonie, eine Filmpreisverleihung und vieles mehr. Das China Changchun Film Festival fand seit seiner Gründung im Jahr 1992 alle zwei Jahre statt, wird aber seit 2021 jährlich veranstaltet. Der Sommer gehört zu den umsatzstärksten Kinosaisons in China. Am Sonntag erreichte der Umsatz an den Kinokassen in China für den Sommer 2024 11,1 Milliarden Yuan (etwa 1,56 Milliarden US-Dollar). Die chinesische Komödie ?Successor" führte dabei die Umsatzliste an. Der Blockbuster ?Successor" hat seit seiner Veröffentlichung am 16. Juli rund 3,2 Mrd. Yuan an den Kinokassen eingespielt, was fast 29 Prozent der gesamten Einspielergebnisse des Sommers entspricht. ?Successor" wurde auch für den renommierten ?Golden Deer Award" nominiert. Dieser Film wurde vom Changchun Film Studio, einem der renommiertesten Filmunternehmen Chinas, koproduziert. Im Film wurden Elemente aus Changchun, wie die legendären Hongqi-Limousinen, gezeigt, die bei vielen Zuschauern in China einen bleibenden Eindruck hinterließen. In den letzten Jahren hat Changchun die hochwertige Entwicklung seiner Filmbranche energisch vorangetrieben, um die Produktion von Filmen wie ?Successor" zu unterstützen. Der Goldene Saal der Internationalen Filmmetropole Changchun ist ein speziell für die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie des diesjährigen Festivals entworfener Veranstaltungsort. Während des 18. China Changchun Film Festivals im vergangenen Jahr führte die Stadtverwaltung von Changchun mehrere Maßnahmen ein, um die hochwertige Entwicklung der Film- und Fernsehbranche zu fördern, und bot finanzielle Unterstützung von bis zu 35 Mio. Yuan für einen einzelnen Film an. Changchun ist nicht nur als ?Stadt des Films" bekannt und Austragungsort des laufenden Filmfestivals, sondern hat sich auch andere bemerkenswerte Titel wie ?Stadt der Automobile" verdient. Die Stadt strukturiert ihre Industrien energisch um, indem sie ihre Stärken nutzt und ihre Schwächen angeht, um die umfassende Wiederbelebung Nordostchinas mit Nachdruck zu unterstützen und neue Durchbrüche zu erzielen. Quelle: 19. China Changchun Film Festival °