GNW-Adhoc: Erfolgreicher Auftritt des KFSHRC bei der AMEE 2024 in der Schweiz

^BASEL, Schweiz, Aug. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist

Hospital & Research Centre (KFSHRC) hat erfolgreich an der Konferenz der Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2024 teilgenommen, die am vergangenen Montag in Basel, Schweiz, begann. Bei der dreitägigen Veranstaltung stellt das KFSHRC sein Know-how in Bezug auf die neuesten Technologien in der medizinischen Ausbildung, einschließlich virtueller Simulationen und interaktiver Lerntools, einem internationalen Fachpublikum aus dem Bereich der medizinischen Ausbildung und des Gesundheitswesens vor. Als AMEE 2024 Gold Sponsor erregte der Stand des KFSHRC großes Interesse bei Besuchern und Experten. Diese konnten sich über innovative Technologien in der medizinischen Ausbildung informieren und erfuhren, welchen Beitrag das Krankenhaus zur Entwicklung akademischer Curricula leistet. Diese Lehrpläne sind auf die Ausbildung hochqualifizierter medizinischer Fachkräfte ausgerichtet, die den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen des Gesundheitssektors sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene gewachsen sind. Außerdem tauschten sich die Besucher mit Experten des KFSHRC über die künftigen Herausforderungen im Bildungs- und Gesundheitswesen aus. Laut Muhannad Kadi, Chief Corporate Communications and Marketing Officer am KFSHRC, steht der Auftritt des Krankenhauses als Gold Sponsor bei der AMEE 2024 im Einklang mit dem Engagement des Krankenhauses, die Kommunikation mit globalen Gesundheitseinrichtungen zu verbessern, die Zusammenarbeit zu fördern und den Wissensaustausch durch die Teilnahme an bedeutenden internationalen Konferenzen und Veranstaltungen zu unterstützen. Darüber hinaus verdeutlicht die Teilnahme die Vorreiterrolle des Krankenhauses in der medizinischen Ausbildung und bekräftigt sein ständiges Engagement für höchste Qualitäts- und Innovationsstandards, die sich an der Saudi Vision 2030 und dem Health Sector Transformation Program orientieren. Am Stand des Krankenhauses konnten sich die Besucher anhand von interaktiven visuellen Darstellungen einen Überblick über die Forschungs- und Ausbildungsinitiativen des Krankenhauses verschaffen. Zudem wurden die neuesten klinischen Praktiken in der Genommedizin und die vom KFSHRC in diesem Bereich angebotenen Ausbildungsprogramme vorgestellt. Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre wurde zum zweiten Mal in Folge auf den ersten Platz im Nahen Osten und Afrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt gesetzt und als wertvollste Marke des Gesundheitswesens im Königreich und im Nahen Osten anerkannt, so das Ranking von Brand Finance für 2024. Außerdem wurde es im selben Jahr von der Zeitschrift Newsweek als eines der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt. Medienkontakt: Essam AlZahrani +966 55 525 4429 mediacoverage@kfshrc.edu.sa (mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/beb81252-a2ed-44f4-ae74- e79a25767dd5 °