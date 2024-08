LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Schüler brauchen Medienbildung:

"Der Kampf gegen die Negativauswirkungen von KI darf nicht allein den Techkonzernen überlassen werden. Was es braucht, sind Aufklärung und Prävention in Form von Medienbildung - die muss in den Schulen stattfinden und KI besonders in den Fokus nehmen."/yyzz/DP/he