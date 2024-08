Selenskyj erinnert an getötete ukrainische Soldaten

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat an die vielen getöteten ukrainischen Soldaten erinnert. In einer Videoansprache rief er ins Gedächtnis, wie lange die Ukraine sich schon gegen russische Angriffe wehrt. "Das Jahr 14. Die Besetzung der Krim. Kämpfe in den Regionen Donezk und Luhansk. Der Beginn von Russlands blutigem Hybridkrieg gegen die Ukraine. Und der Beginn des ukrainischen militärischen Widerstands", sagte er in Kiew.

2022 habe Russland dann den Versuch unternommen, mit einer großangelegten Invasion die Ukrainer zu vernichten, sagte er. "Umfassende ukrainische Verteidigung. Der Mut unseres Volkes. Die Stärke des ukrainischen Charakters. Und die Dankbarkeit unseres ganzen Volkes, unseres ganzen Staates gegenüber jedem einzelnen Soldaten", sagte Selenskyj. Er erinnerte an "alle gefallenen ukrainischen Helden, die auf einem Schild nach Hause zurückkehren".

Der Präsident traf sich anlässlich des Gedenktages für gefallene Soldaten auch mit Hinterbliebenen, verlieh posthum Orden und übergab 20 Familien Gutscheine für Wohnungen. Wie viele Soldaten die Ukraine seit Februar 2022 durch Tod oder Verwundung verloren hat, wird in Kiew nicht mitgeteilt. Selenskyj sprach in diesem Februar von 31.000 toten Soldaten; Militärbeobachter halten die Zahl aber für höher./fko/DP/he