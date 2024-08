EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH veröffentlicht Ergebnisse für die ersten sechs Monate 2024: Umsatz und Ergebnis unter den Erwartungen

EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

BOOSTER Precision Components GmbH veröffentlicht Ergebnisse für die ersten sechs Monate 2024: Umsatz und Ergebnis unter den Erwartungen



30.08.2024

Umsatz in H1 2024 mit 88,3 Mio. EUR um 6,3 % unter Vorjahr (Q2 2024 vs. Q2 2023: -4,3 %)

Rückläufiges EBITDA von 7,7 Mio. EUR in H1 2024 vs. 11,2 Mio. EUR in H1 2023 (EBITDA bereinigt um einmalige Kosten für die Folgeemission der Anleihe: 8,3 Mio. EUR)

Erfolgreiche Folgeemission der Anleihe in Höhe von 18 Mio. EUR

Angepasste Gesamtjahresprognose

Frankfurt a. M., 30. August 2024 - Die BOOSTER Precision Components GmbH (Anleihe; ISIN NO0012713520) hat heute die ungeprüften Konzernergebnisse für die ersten sechs Monate 2024 veröffentlicht.

H1 2024 beeinflusst durch geringer als erwartet ausgefallene Nachfrage, einmalige Beratungskosten und negative Währungseffekte

BOOSTER verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2024 eine unter den Erwartungen liegende Nachfrage, was im Einklang mit der derzeit gedämpften Branchenentwicklung steht und zu einem Umsatzrückgang um 6,3 % auf 88,3 Mio. EUR (H1 2023: 94,3 Mio. EUR) führte.

Das EBITDA des Unternehmens ging um 31,3 % zurück und belief sich auf 7,7 Mio. EUR (H1 2023: 11,2 Mio. EUR). Bereinigt um die einmaligen Kosten für die Folgeemission der Anleihe in Höhe von 0,6 Mio. EUR liegt das EBITDA bei 8,3 Mio. EUR, was einem Rückgang von 25,9% entspricht. Das EBITDA wurde darüber hinaus durch einen ungünstigen Produktmix und einen negativen Währungseffekt aufgrund des schwächeren mexikanischen Pesos erheblich beeinträchtigt. BOOSTERs EBIT belief sich in den ersten sechs Monaten auf 3,4 Mio. EUR, verglichen mit 7,3 Mio. EUR im Vorjahr. Das Nettoergebnis der Gruppe war mit -2,0 Mio. EUR negativ (H1 2023: 1,9 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme der BOOSTER Gruppe belief sich zum 30. Juni 2024 auf 109,6 Mio. EUR (31.12.2023: 114,5 Mio. EUR). Das Anlagevermögen lag mit 42,4 Mio. EUR um 2,2 % niedriger als zum 31. Dezember 2023 (43,4 Mio. EUR) und das Umlaufvermögen sank um 5,4 % auf 66,1 Mio. EUR zum 30. Juni 2024. Der Rückgang des Umlaufvermögens ist vor allem auf den Rückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um 5,1 Mio. EUR auf 6,1 Mio. EUR zurückzuführen.

Das Eigenkapital verringerte sich um 18,2 % auf 12,1 Mio. EUR zum 30. Juni 2024 (31.12.2023: 14,8 Mio. EUR) aufgrund des negativen Konzernergebnisses und negativer Währungseffekte aus dem mexikanischen Peso. Neben einem leichten Rückgang der Gesamtverbindlichkeiten um 3,1 Mio. EUR auf 89,7 Mio. EUR im Vergleich zum Jahresende 2023 kam es zu einer Umschichtung in den Verbindlichkeiten: Durch die Folgeemission der Anleihe zur Refinanzierung langfristiger Investitionskredite in Höhe von 17,7 Mio. EUR inklusive Zinsen in Höhe von 4,0 Mio. EUR erhöhten sich die Anleihen um 15,5 Mio. EUR.

Dr. Ralph Wagner, CFO von BOOSTER Precision Components: „Die aktuelle Situation in der Automobilindustrie, die von einer rückläufigen Nachfrage seitens der Automobilhersteller und damit auch der Zulieferer geprägt ist, stellt uns vor große Herausforderungen. Unser oberstes Ziel ist es, unsere finanzielle Stabilität in diesem schwierigen Umfeld langfristig zu sichern. Wir setzen daher auf strikte Kostendisziplin durch Reduzierung der Investitionen auf das notwendige Maß, Senkung der betrieblichen Aufwendungen, Einstellungsstopp und Reduzierung des Personalbestands entsprechend der gesunkenen Nachfrage.“

Q2 2024

Im zweiten Quartal 2024 sank der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um -4,3 % auf 44,9 Mio. EUR (Q2 2023: 46,9 Mio. EUR). Das EBITDA verringerte sich um 43,3 % und betrug 3,2 Mio. EUR, verglichen mit 5,6 Mio. EUR in Q2 2023. Bereinigt um einmalige Beratungskosten für die Folgeemission der Anleihe beträgt das EBITDA in Q2 2024 3,8 Mio. EUR. Das EBIT war rückläufig und betrug in Q2 2024 1,0 Mio. EUR (Q2 2023: 3,6 Mio. EUR) und der Konzernjahresüberschuss lag bei -1,6 Mio. EUR (Q2 2023: 0,5 Mio. EUR).

„Nach einem unerwartet starken Nachfrageeinbruch in der ersten Jahreshälfte sehen wir positive Anzeichen dafür, dass der Markt die Talsohle erreicht hat und bis zum Jahresende keine weiteren Rückgänge zu erwarten sind“, sagt Jerko Bartolić, Geschäftsführer und CEO von Booster Precision Components.

Ausblick für das Gesamtjahr angepasst

Aufgrund der bisherigen Geschäftsentwicklung wurde die ursprüngliche Gesamtjahresprognose von Booster angepasst. Wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 6. August 2024 verkündet, geht Booster nun von einem Umsatzrückgang von bis zu 10 % (2023: 183,6 Mio. EUR) und einem Ergebnisrückgang von bis zu 20 % (ohne Sondereffekte) aus (EBITDA 2023: 21,3 Mio. EUR). Die ursprüngliche Prognose sah einen moderaten Umsatzanstieg im einstelligen Prozentbereich (2023: 183,6 Mio. EUR) und einen moderaten Ergebnisanstieg (EBITDA 2023: 21,1 Mio. EUR) vor. Das Management wird im Rahmen der Unternehmensplanung für das Geschäftsjahr 2025 und folgende mögliche Auswirkungen signifikanter Veränderungen im aktuellen Marktumfeld prüfen und berücksichtigen.

Der ungeprüfte Konzernabschluss der BOOSTER Precision Components GmbH für das erste Halbjahr 2024 wird unter https://booster-precision.com/en/investor-relations/financial-reports.html verfügbar sein.



Kontakt:

BOOSTER Precision Components GmbH

Bockenheimer Landstraße 93

60325 Frankfurt a. M.

T +49 69 76758193

mail@booster-precision.com

BOOSTER Gruppe

Die BOOSTER Gruppe ist ein internationaler Zulieferer, der sich auf die Produktion und den Vertrieb von hochpräzisen Metallteilen spezialisiert hat. Die BOOSTER Gruppe umfasst neun Gesellschaften in fünf Ländern mit Produktionsstätten in China, Deutschland, Mexiko und zwei Standorten in der Slowakei. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der BOOSTER Gruppe liegt derzeit auf Komponenten für Turbolader, die vor allem im Automobilbereich eingesetzt werden. Im Rahmen der Strategie zur Geschäftserweiterung wird das Produktportfolio sukzessive um Produkte für Anwendungen im Bereich E-Mobility, Fuel Cell und Industry ausgebaut. Die BOOSTER Precision Components GmbH ist die Holdinggesellschaft der BOOSTER Gruppe und erbringt Management-, Beratungs- und Serviceleistungen für ihre in- und ausländischen Tochtergesellschaften.

www.booster-precision.com

