GNW-Adhoc: Biognosys gibt die kommerzielle Verfügbarkeit von NULISAT-Proteomics-Assay-Dienstleistungen für die Biomarker-Forschung bekannt

^* Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Alamar Biosciences ist Biognosys ein Anbieter von NULISA-Multiplex-Assay-Dienstleistungen für die Biopharma-Forschung. * Die NULISAseq(TM)-Panels für ZNS-Erkrankungen und Entzündungen stehen Kunden nun als Auftragsforschungsdienstleistung in der High-End-Proteomik- Einrichtung von Biognosys in Europa zur Verfügung. * Durch die Kombination von NULISA-Affinitätsassays und TrueDiscovery(®) Massenspektrometrie-basiertem Plasmaprofiling mit P2-Plasmaanreicherung bietet Biognosys die umfassendsten Lösungen der Branche für Plasmaproteomik. ZÜRICH und NEWTON, Massachusetts, Aug. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, ein weltweit führender Anbieter von Proteomik-Lösungen der nächsten Generation für die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, gab heute die kommerzielle Verfügbarkeit von NULISA-Proteomik-Assays für die Entdeckung von Biomarkern in Plasma und anderen Bioflüssigkeiten bekannt. NULISA ist eine proprietäre, hochsensible Proteomik-Plattform, die von Alamar Biosciences entwickelt wurde. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft (https://biognosys.com/news/biognosys-and-alamar-biosciences-forge-strategic- partnership-in-proteomics-to-advance-biopharma-and-precision-medicine- research/), die Anfang des Jahres angekündigt wurde, ist Biognosys ein bevorzugter Anbieter von NULISA-Multiplex-Assay-Dienstleistungen. Von seiner hochmodernen Einrichtung in der Schweiz aus bietet Biognosys nun Alamars NULISAseq CNS Disease 120 und Inflammation 250 Panels (https://alamarbio.com/products-and-services/nulisa-multiplex- assays/?utm_source=PR) an. Diese Panels werden auf dem ARGO(TM) HT System (https://alamarbio.com/products-and-services/argo-system/?utm_source=PR) mit der Möglichkeit von GCP-konformen und GLP-ähnlichen Laborbetriebsdiensten betrieben und ermöglichen die explorative Profilierung von Proben aus klinischen Studien. NULISAseq-Panels werden fachmännisch zusammengestellt, um eine Multiplex-Analyse von bisher schwer messbaren Zytokinen, Chemokinen sowie wichtigen krankheitsspezifischen Neurodegenerationsmarkern wie pTau217 zu ermöglichen. Für den Test werden nur 10 µl Plasma oder andere Bioflüssigkeiten benötigt, wodurch die aus wertvollen klinischen Proben gewonnenen Informationen maximiert werden. Donna Earley, Ph.D., VP Global Service Sales, erklärte: ?Unsere Partnerschaft mit Alamar Biosciences hat eine neue Ära in der Proteomikforschung eingeleitet. NULISA-Assays bieten eine beispiellose Empfindlichkeit für die Entdeckung von Biomarkern in Bioflüssigkeiten. Unser Engagement für Qualität stellt sicher, dass Forscher neue Biomarker vertrauensvoll von der Forschung und Entwicklung in klinische Studien übertragen können." Christopher Bunker, Ph.D., M.B.A., VP Biopharma Business Development, kommentierte: ?Die steigende Nachfrage nach neuartigen Markern für die therapeutische Reaktion erfordert sowohl eine umfassende Untersuchung des Proteoms als auch die präzise Messung spezifischer Proteine, um klinische Ergebnisse zu differenzieren. Wir freuen uns sehr, mit Biognosys, einem führenden Unternehmen im Bereich der hochwertigen Massenspektrometrie, zusammenzuarbeiten, um Biopharma-Forschern eine vollständige Suite von Proteomik-Lösungen für Biomarker-Studien zur Verfügung zu stellen." Die Kombination aus den unvoreingenommenen Discovery-Services von Biognosys TrueDiscovery(®) und den innovativen NULISA-Targeted-Panels von Alamar stellt das umfassendste Angebot der Branche für Plasmaproteomik dar und bietet eine maximale Abdeckung des dynamischen Bereichs von Plasmaproteinen. Die auf Massenspektrometrie basierende TrueDiscovery-Plattform von Biognosys, die durch das P2-Plasma-Anreicherungssystem unterstützt wird, bietet marktführende Leistung für eine tiefgehende, unvoreingenommene Analyse von Tausenden von Plasmaproteinen. NULISA-Assays ermöglichen hochspezifische und ultrasensitive Mittel- und Hochplex-Profiling von Proteinen mit geringer Häufigkeit. Dieser ergänzende Ansatz ermöglicht es, systemische Wirtsreaktionen und krankheitsbedingte Veränderungen der Proteinfaltung aufzuklären, wodurch unser Verständnis kritischer Biomarker verbessert und wertvolle Einblicke in komplexe biologische Prozesse gewonnen werden. Alamar's NULISA(TM) platform: a new standard in proteomic analysis (https://ml- eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10217/ger) Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken. (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10217/eng) Über Biognosys Wir bei Biognosys glauben, dass tiefe Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die Wissenschaft verändern und das Leben verbessern. Mit unserem vielseitigen Portfolio an Proteomik-Lösungen der nächsten Generation, darunter die Forschungsservice-Plattformen TrueDiscovery(®), TrueTarget(®) und TrueSignature(®), unsere Flaggschiff- Software Spectronaut(®) und das PQ500(TM)-Kit, machen wir das Proteom handlungsfähig, um Forschung, Arzneimittelentwicklung und klinische Entscheidungen zu unterstützen. Unsere Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und Probentypen. Unsere einzigartigen, patentierten Technologien nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen mit branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Bruker (Nasdaq: BRKR) machen wir die Proteomik weltweit zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter biognosys.com (http://www.biognosys.com/). Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. °