Messe für Wohnmobile & Co.: 'Caravan Salon' startet

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wohnmobile und Caravans, wohin das Auge blickt: In Düsseldorf hat am Freitag die Messe "Caravan Salon" ihre Tore geöffnet. Laut Messegesellschaft ist es die weltweit größte Messe der Caravaning-Branche. 778 Aussteller zeigen ihre Produkte in 16 Hallen und auf einem Freigelände. Letzter Messetag ist der 8. September. Neben Wohnwagen und -mobilen werden auch Zubehör, Ausbauteile, Zelte und Mobilheime präsentiert. Reiseziele und bestimmte Camping- und Reisemobilstellplätze werben ebenfalls für sich. 2023 besuchten rund 254.000 Menschen die Messe.

Trend bei Caravans: leicht und kompakt

"Freuen dürften sich potenzielle Käufer über das überwiegend stabile und zuweilen sogar leicht gesunkene Preisniveau der neuen Caravans und Reisemobile", sagte ein Sprecher der Messe. Ein Trend bei Caravans seien leichte und kompakte Anhänger, die damit für Elektrofahrzeuge tauglich seien. "Wohnkomfort und Vernetzung ist eine weitere Entwicklung der Wohnanhänger." Bei den Reisemobilen gebe es eine neue Generation von Basisfahrzeugen, die über mehr Assistenzsysteme und sparsamere Motoren verfügten. "Auch Allradantrieb findet immer mehr Verbreitung."

Das Verreisen mit dem eigenen Wohnmobil liegt bei den Deutschen weiter im Trend. Von Januar bis Juli wurden gut 52.700 Reisemobile neu zugelassen - 9,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der Caravaning Industrie-Verband (CIVD) jüngst mitteilte. Dagegen sank die Nachfrage nach neuen Wohnanhängern im gleichen Zeitraum leicht um 1,1 Prozent auf knapp 15.000 Neuzulassungen. Ende 2023 waren laut Verband mehr als 838.000 Reisemobile aus Deutschland auf den Straßen unterwegs. Hinzu kamen 757.000 Caravans. Der CIVD ist der ideelle Träger der Messe./tob/DP/jha