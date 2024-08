Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Azubimangel

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Azubimangel:

"Die Diskrepanz ist auffallend, wie viele Betriebe in einem Netzwerk wie Facebook eine Annonce schalten, das für die meisten Jugendlichen kaum noch eine Rolle spielt. Bei den aktuellen Azubis im Betrieb nachzufragen, hilft vielleicht schon. Das allein wird nicht reichen. Es braucht das volle Programm. Vom Online-Angebot bis zu Altbewährtem, denn es suchen tatsächlich mehr Jugendliche in Zeitungen nach Stellen, als dort Unternehmen inserieren ... Unternehmen werden trotz knapper Personalressourcen nicht umhinkommen, mehr Praktika anzubieten. Entscheidend wird dafür auch die Kooperation mit Schulen sein, auch mit Gymnasien. Denn wer gut qualifizierte Schüler von vornherein ausschließt, ignoriert viel Potenzial - und die Chance, mehr Anerkennung in der Gesellschaft für Ausbildungsberufe zu bekommen."/yyzz/DP/he