Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Habeck/Migrationspolitik

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Habeck/Migrationspolitik:

"Noch überzeugender wäre es gewesen, wenn Habeck erwähnt hätte: Schärfere Regeln sind in der Vergangenheit oft gerade an seiner Partei gescheitert. Wird jetzt alles anders? Am Donnerstag hat die Ampel immerhin schon einmal ein Paket von Sofortmaßnahmen als Reaktion auf Solingen angekündigt, mitgetragen ausdrücklich auch von den Grünen. Ein erster Schritt, noch nicht mehr. Aber eben auch nicht weniger - und schon mal deutlich mehr als nur ein Habeck-Video."/yyzz/DP/he