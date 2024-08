^NANJING, China, Aug. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jiangsu wurde am Wasser erbaut

und floriert aus diesem Grund bis heute. Der von Osten nach Westen fließende Jangtsekiang, der von Norden nach Süden verlaufende Kaiserkanal, die weiten und offenen Meeresküsten und die sanften und angenehmen Seen bilden eine einzigartige Kulturlandschaft in Jiangsu, wo Flüsse, Seen und Meere zusammenfließen. Das Zusammenspiel von Wasser und Kultur hat ein jahrtausendealtes kulturelles Erbe hervorgebracht und die unverwechselbare Identität von Jiangsu geprägt. In den letzten Jahren hat Jiangsu seine Flüsse, Seen und Meere genutzt, um in der gesamten Provinz einen Raum für kulturelle und touristische Entwicklung zu schaffen, der ?Zwei Korridore, zwei Gürtel und zwei Zonen" umfasst. Um das charmante Jiangsu als weltbekanntes Reiseziel besser zu präsentieren, konzentriert sich ?Jiangsu Glimpses" mit Unterstützung des ?Charm of Jiangsu" International Communication Center auf die wunderschöne Landschaft dieser sechs Regionen. Vor kurzem wurde die Sonderausgabe ?World-class Silk Road Tourism Belt on the East Part of the New Eurasian Land Bridge" (Weltklasse- Tourismusgürtel an der Seidenstraße im östlichen Teil der neuen eurasischen Landbrücke) veröffentlicht, in der Leser aus aller Welt dazu eingeladen werden, die Geschichten der Seidenstraße in Jiangsu zu erkunden. Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3208/eng) Vor über 2.000 Jahren leitete Zhang Qian eine Expedition in die westlichen Regionen und eröffnete damit die Seidenstraße, die den Osten mit dem Westen verband. Vor über 600 Jahren unternahm Zheng He sieben Reisen zu den westlichen Meeren und begründete damit den beispiellosen Reichtum der Seidenstraße. Ein genauer Blick auf die Weltkarte lässt erkennen, dass die beiden Seidenstraßen wie fließende Bänder eine farbenfrohe Schleife in Jiangsu bilden und sich zu einem starken und soliden Konvergenzpunkt verdichten. Diese Ausgabe des Reiseführers (https://tuce.zboec.com/2024/5-6syjs2/) widmet sich der Reise von Baron Ferdinand von Richthofen, dem renommierten deutschen Geologen und Geografen, der den Begriff ?Seidenstraße" während seiner Reisen durch Jiangsu vor etwa 150 Jahren prägte. Diese Ausgabe des Reiseführers führt die Leser durch Lianyungang, den ?östlichen Brückenkopf der neuen eurasischen Landbrücke", und Xuzhou, das als ?Athen des Ostens" bekannt ist. Sie hebt die Stadt Haizhou, die alte Straße von Lianyun, die heißen Quellen in Donghai, die Kristallstadt Donghai und den Berg Dayi sowie den See Yunlong, das Naturgebiet der Han-Kultur, den Berg Jiuli, den See Jiawang Pan'an, Mazhuang im Kreis Feng, den Han-Tourismusgürtel im Kreis Pei und den alten Verlauf des Gelben Flusses hervor und fängt den Charme dieser beiden wichtigen Städte an der Kreuzung des Gürtels und der Straße ein. Seit der Einführung der Neuen Seidenstraßen-Initiative (Belt and Road Initiative, BRI) im Jahr 2013 bemüht sich die Kultur- und Tourismusbranche in Jiangsu, Brücken der Freundschaft und Zusammenarbeit zu bauen, die auf gegenseitigem Verständnis und gegenseitigem Nutzen basieren. Diese Ausgabe, die mit atemberaubenden Fotos und zweisprachigen Texten aufwartet, zeigt eine Passage in beide Richtungen, die sich über Ost und West erstreckt, Land und Meer verbindet und Jiangsu mit der Welt verbindet. Sie unterstützt Jiangsu dabei, sich als wichtiges Schaufenster zu etablieren, das der Welt die ?Reisen des Marco Polo" in der Gegenwart präsentiert. Quelle: ?Charm of Jiangsu" International Communication Center °