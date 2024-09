BSW-Spitzenkandidatin: 'Absolut historisches Ergebnis' in Thüringen

ERFURT (dpa-AFX) - BSW-Spitzenkandidatin Katja Wolf hat das Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Thüringen als großen Erfolg bezeichnet. Es handele sich um ein "absolut historisches Ergebnis", sagte Wolf in Erfurt zu den ersten Prognosen, nach denen das BSW mit einem zweistelligen Ergebnis rechnen kann. "Ich habe Gänsehaut, diesen Moment zu erleben", sagte Wolf, die das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl in Thüringen geführt hatte. Nach ersten Prognosen erreicht das BSW aus dem Stand 14,5 bis 16,0 Prozent./uk/DP/nas