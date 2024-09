EQS-News: reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute

EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute Hamburg, 2. September 2024. Die reconcept GmbH, Asset Manager und Projektentwickler Erneuerbarer Energien, startet heute am 2. September 2024 das öffentliche Umtauschangebot für den reconcept Green Bond I. Inhaber dieser mit 13,5 Mio. Euro ausstehenden 6,75 %-Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A289R82) können ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis von 1 zu 1 in den ebenfalls mit 6,75 % verzinsten reconcept Green Bond III (6,75%-Anleihe 2024/2030, ISIN: DE000A382897) tauschen. Zudem erhalten Anleger einen Zusatzbetrag von 20 Euro je 1.000 Euro umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2025 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 26. September 2024 (18 Uhr) enden.

„Unser Umtauschangebot bietet unseren Anlegern des Green Bond I die Möglichkeit, sich für weitere rund 5 Jahre den attraktiven Zins von 6,75 % p.a. zu sichern, also auch über die Zinslaufzeit ihres aktuellen Investments hinaus“, erklärt Sven Jessen, Geschäftsführer der reconcept consulting GmbH.

Der reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897) hat ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Der Nettoemissionserlös aus dem Zeichnungsangebotwird zur Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebes sowie für die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe und den Ausbau ihrer Projektentwicklung verwendet werden. Im Fokus der Investitionen stehen dabei vor allem Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie in Kanada. Darüber hinaus soll auch die Windpark-Projektpipeline in Finnland weiterentwickelt und ausgebaut werden.

Der reconcept Green Bond III wird voraussichtlich am 3. März 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Interessierte Anleger können den neuen reconcept Green Bond III weiterhin direkt über reconcept unter www.reconcept.de/ir zeichnen.

Eckdaten des reconcept Green Bond III

Emittentin reconcept GmbH Emissionsvolumen Bis zu 20 Mio. Euro Kupon 6,75 % p.a. ISIN / WKN DE000A382897 / A38289 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Umtauschprämie 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2025 Umtauschfrist 2. September 2024 bis 26. September 2024 (18 Uhr) Angebotsfrist 15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir Valuta 30. September 2024 Laufzeit 6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025) Rückzahlungstermin 30. September 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Mittelverwendung Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie „Greenfield“-Projekte im PV- und Windenergiebereich in Nordamerika

Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept Gruppe: Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags

Ab 30. September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags

Ab 30. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich) Börsensegment Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Über reconcept

reconcept ist ein sind Projektentwickler von Erneuerbaren Energien sowie Anbieter und Asset Manager nachhaltiger Geldanlagen – mit mehr als 25 Jahren Markterfahrung. Gemeinsam mit mehr als 17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio. Euro (Stand: 31.12.2023) realisiert. Über Green Bonds bietet reconcept Anlegern die Möglichkeit, in die Projekte bzw. die Projektentwicklung zu investieren. Der Länderschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.



Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu



Investorenkontakt

Bernd Prigge

reconcept GmbH

040/3252165-31

bernd.prigge@reconcept.de



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.

