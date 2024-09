Polnischer Minister will russische Flugobjekte über Ukraine abschießen

WARSCHAU/LONDON (dpa-AFX) - Polens Außenminister Radoslaw Sikorski sieht Warschau in der Pflicht, aus der Ukraine herannahende russische Drohnen und andere Flugkörper noch vor dem Eindringen in den polnischen Luftraum abzuschießen. Das sagte der liberalkonservative Politiker der britischen "Financial Times" (FT).

Sikorski stellte sich damit gegen den offiziellen Standpunkt der Nato, wonach das Risiko einer Eskalation des Krieges durch eine mögliche direkte Konfrontation mit russischen Streitkräften zu groß ist. Den Abschuss russischer Drohnen und Raketen über der Ukraine lehnt das Verteidigungsbündnis bisher ebenso ab wie die Forderung Kiews nach einer Flugverbotszone über dem Land.

Nato-Vizegeneralsekretär widerspricht

Sikorski sagte der FT: "Ich persönlich bin der Ansicht: Wenn feindliche Flugkörper auf dem Weg in unseren Luftraum sind, dann wäre dies ein legitimer Akt der Selbstverteidigung. Denn wenn sie einmal eingedrungen sind, ist das Risiko erheblich, dass jemand durch Trümmer verletzt wird." Die Mitgliedschaft in der Nato stehe nicht über der Pflicht jedes Landes, seinen eigenen Luftraum zu schützen.

Nato-Vize-Generalsekretär Mircea Geoana widersprach: "Wir respektieren natürlich das Recht jedes Verbündeten, seine nationale Sicherheit zu gewährleisten. Aber innerhalb der Nato haben wir uns immer abgestimmt, bevor wir etwas unternommen haben, das Konsequenzen für uns alle haben könnte", sagte er dem Blatt. Polen habe sich in dieser Hinsicht stets mit den Verbündeten beraten.

Polnischer Luftraum mehrmals verletzt

Die polnische Armee hatte in der vergangenen Woche per Radar das Eindringen eines nicht näher definierten Flugobjekts aus der Ukraine erfasst. Wie die Agentur PAP unter Berufung auf das Militär meldete, deuteten Flughöhe und Geschwindigkeit des Objekts auf eine russische Shahed-Kampfdrohne iranischer Bauart hin, wie sie von Russland gegen die Ukraine eingesetzt wird.

Bei Angriffen auf die Ukraine haben russische Raketen mehrmals polnischen Luftraum verletzt. 2022 kamen beim Absturz einer Rakete in Ostpolen zwei Menschen ums Leben. Ursache war in dem Fall eine fehlgeleitete ukrainische Luftabwehrrakete.