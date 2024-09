dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach den jüngsten Rekorden tut sich im Dax weiter wenig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag zweieinhalb Stunden vor Beginn fünf Punkte tiefer auf 18.925 Punkte. Er bleibt damit aber in Sichtweite seines Höchststands vom Freitag bei 18.970 Punkten und die Anleger schielen weiter auf 19.000 Punkte. Mit dem US-Feiertag war der Start in den September sehr ruhig. Dem Markt stehe der "wichtigste Arbeitsmarktbericht des Jahres" bevor, so Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick auf die US-Jobdaten am Freitag. Die Marktteilnehmer setzten auf eine Bestätigung ihrer enormen Zinssenkungserwartungen durch die US-Notenbank noch bis Jahresende. Jede noch so kleine Enttäuschung könne da massive Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben, so der Experte.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN FEIERTAG - Wegen eines Feiertages ist der Handel an den New Yorker Börsen am Montag entfallen. Für den Dienstag zeichneten sich zuletzt leichte Verluste ab.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag abermals keine gemeinsame Richtung gefunden. Investoren warten weiterhin auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 0,4 Prozent, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien knapp in der Gewinnzone notierte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab im späten Handel leicht nach.

DAX 18930,85 0,13% XDAX 18935,75 -0,11% EuroSTOXX 50 4973,07 0,30% Stoxx50 4557,25 0,13% DJIA 41563,08 0,55% S&P 500 5648,40 1,01% NASDAQ 100 19574,64 1,29%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,35 +0,03%

DEVISEN:

EUR/USD 1,1055 -0,15% USD/Yen 146,59 -0,23% Euro/Yen 162,05 -0,38% BTC/USD 59116 -11,00 USD

ROHÖL:

Brent 77,23 -0,29 USD WTI 73,94 +0,39 USD

